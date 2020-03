Il ‘caso San Timoteo’, l’ospedale chiuso da oltre una settimana a causa della positività al coronavirus di alcuni operatori sanitari, è finito su La7, alla trasmissione pomeridiana ‘Tagadà’, condotta dalla giornalista Tiziana Panella.

In collegamento video da Termoli c’era infatti Antonello Barone questo pomeriggio 13 marzo, per raccontare ai telespettatori di La7 il grande disagio vissuto in questi giorni da una popolazione di 120mila persone che non hanno un presidio ospedaliero dal 5 marzo scorso.

“E ci sono una fabbrica della Fiat, una centrale elettrica Turbogas e tre aziende chimiche nel Nucleo industriale” ha ricordato il consulente di comunicazione.

Durante la trasmissione sono stati mostrati schermate riguardanti la chiusura dell’ospedale San Timoteo, compreso un articolo di Primonumero.it.

Ha quindi spiegato in pochi minuti come il Molise sta affrontando l’emergenza Covid-19 e come la gente sta reagendo anche impegnandosi in raccolte fondi on line.

Proprio a quella da lui lanciata e ribattezzata #IoAmoilSanTimoteo ha aderito l’azienda Sorgenia che ha garantito l’acquisto di un respiratore per la Terapia Intensiva del San Timoteo.