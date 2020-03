La banda della Bmw nera ha provato a colpire ancora, stavolta a Termoli. Non ci sono quasi più dubbi che si tratti degli stessi malviventi che hanno rubato in una villetta a schiera a Campomarino il 22 febbraio e che hanno visitato con fare sospetto via Garibaldi a Guglionesi pochi giorni dopo, il 4 marzo. In tutti e tre i casi le telecamere li hanno filmati e le coincidenze appaiono fin troppe.

Ieri, 11 marzo, nonostante la ‘quarantena’ imposta agli italiani 4 uomini in passamontagna, giunti sul posto a bordo di una Bmw station wagon di colore nero, hanno tentato un furto in via Germania, nel quartiere Sant’Alfonso.

L’obiettivo probabilmente non era casuale: la vittima designata è un imprenditore, e probabilmente si supponeva di trovare un bel bottino nella sua proprietà. Prima c’è stato il tentativo di effrazione del garage al piano terra, poi il tentativo di arrampicarsi fino all’abitazione del primo piano. Ma il proprietario – ed è lui stesso a raccontarci l’accaduto – era in casa con la sua famiglia, “dove altro potevamo essere, bisogna restare a casa”, e quando si sono affacciati alla finestra (svegliati dai rumori) gli uomini ‘in punta di piedi’ sono andati a mettersi in macchina per fuggire via. Come mostra il video che alleghiamo.

Quattro uomini, presumibilmente giovani, con indosso un passamontagna ciascuno. Dinamica simile a quella di Campomarino dove però i 4 sono riusciti ad entrare in casa e a prendere quel che hanno voluto. Ma anche in questo caso le indagini si avvarranno dei filmati delle telecamere. “Sono di mia proprietà”, ci ha spiegato l’uomo che ha subito sporto denuncia alla Polizia.

Anche stavolta tramite le immagini si è appurato il numero di targa. Il modello e il colore della macchina sono sempre gli stessi: Bmw serie 5 station wagon nera. Gli inquirenti sono dunque al lavoro per scoprire la banda che sta preoccupando i cittadini del Basso Molise.