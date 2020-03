Nuovo Cluster al Neuromed, verso la riconversione del centro in ospedale Covid

L’unità di crisi della Regione Molise, presieduta dal governatore Donato Toma, sta valutando un provvedimento d’urgenza per la momentanea riconversione del Neuromed in centro di riferimento per la cura di pazienti affetti da Covid in provincia di Isernia. L’ospedale di riferimento Covid19 della provincia di Campobasso resterebbe invece il Cardarelli, che non accetterebbe più pazienti affetti da altre patologie, smistati al San Timoteo a Termoli e al Veneziale di Isernia e solo per “urgenze indifferibili”.

Non c’è ancora un atto di indirizzo definito, ma la problematica si è posta dopo che ben 9 pazienti dell’Istituto di riabilitazione neurologica di Pozzilli sono risultati contagiati. Neuromed aveva chiesto il trasferimento di tutti nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, ma si tratta di una possibilità insostenibile visto che lo stesso reparto è già in forte difficoltà con i posti letto.

Si sta pertanto valutando di trasformare il Neuromed in centro Covid fin da subito, visto che la situazione sta precipitando. Asrem, Regione Molise e lo stesso Istituto in queste ore stanno cercando un accordo al riguardo, per tamponare l’emergenza sanitaria. Per il momento la riapertura degli ospedali di Larino è Venafro non ha una data: i presidi potrebbero essere riattivati per accogliere i pazienti ordinari solo in una situazione di gravità assoluta.