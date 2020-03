Nuovo caso di positività tra i sanitari: dottoressa 118 in isolamento

Tra i nuovi casi di positività al Covid 19 c’è un altro caso che riguarda i sanitari. Si tratta di una dottoressa di Santa Croce di Magliano, collegata alla collega ufficialmente residente a Campobasso anche se domiciliata in un comune della zona del cratere sismico che l’altro giorno ha avuto esito positivo dal tampone.

La scoperta è stata fatta nell’ambito della ricostruzione dei contatti legati alla postazione del 118 che lavora tra Santa Croce, Larino, San Giuliano di Puglia eccetera. La donna si trova comunque in buone condizioni e non ha avuto bisogno di ospedalizzazione. E’ in sorveglianza attiva a casa, a Santa Croce di Magliano, dove la Asrem ha messo in quarantena tutta la famiglia. In paese timori comprensibili, ma speranza che si possa isolare il caso evitando il diffondersi del contagio. Sono 22, secondo il calcolo fatto sui 132 positivi molisani, i medici contagiati. Un numero impressionante.

Il dottor Giancarlo Totaro, del laboratorio analisi del San Timoteo di Termoli, torna a chiedere di fare il tampone tutti i medici ed operatori sanitari del 118. “Adesso è veramente troppo così si sta superando ogni limite di accettabilità . Troppe le sedi UOT coinvolte dai positivi ,dopo Termoli, Montenero, Riccia, Boiano, Agnone, una UOT di Campobasso, adesso Larino/Santa Croce di M. In pratica già circa il 50% delle sedi UOT regionali coinvolte. La situazione risulta preoccupante e allarmante.

Ora sia il Ministero alla salute ed anche l’OMS convengono che bisogna dare priorità dei tamponi ai medici ed operatori sanitari, tamponi che dovrebbero essere periodici.

Però purtroppo tutto questo ancora non vede alcun provvedimento di merito .

Non è più possibile aspettare, forza politici diamoci da fare e fate questo provvedimento che tutela la salute di tutti i cittadini molisani. Quante persone già malate e/o “gravi” hanno contagiato o potrebbero contagiare questi operatori sanitari”.