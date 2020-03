Nuovo caso di Covid-19: positivo uomo di 55 anni

Nel pomeriggio di oggi – 17 marzo – si è aggravato il bilancio delle persone che hanno contratto il coronavirus: è risultato positivo un uomo di 55 anni ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Non è stato necessario per ora ricoverarlo nel nosocomio del capoluogo molisano: l’uomo è in assistenza domiciliare. Sono dunque tredici le persone in isolamento nella nostra regione, sette invece sono ricoverate nel reparto di Malattie Infettive e cinque (tre molisani e due di Bergamo) in Terapia Intensiva.

In Molise sale dunque a 24 il numero dei contagiati. Un numero che potrebbe crescere nelle prossime ore: ci sono diverse persone poste in quarantena proprio a Riccia.