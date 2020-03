Ore 13 – BALZO DEI CONTAGI IN MOLISE

Aumenta ancora il Molise il numero dei positivi sulla base dei risultati dei tamponi che sono stati processati tra stanotte e questa mattina. Sono 14 i nuovi casi di contagio censiti dall’Azienda sanitaria regionale nelle ultime ore. Si riferiscono in prevalenza a contatti di persone già positive al virus e inserite nella mappa epidemiologica. I test molecolari che sono stati fatti in questa ultima fase sono più mirati, e riguardano in larga prevalenza le persone che hanno avuto contatti diretti con i casi di contagio emersi negli ultimi giorni. Tra loro anche i soccorritori del 118 che operano nei comuni del cratere sismico del 2002, tra Larino, Santa Croce di Magliano e i comuni limitrofi.

CAMBIA IL PROTOCOLLO ANCHE A TERMOLI E ISERNIA: I SOSPETTI COVID SI RICOVERANO NEGLI OSPEDALI

Una circolare diramata nella mattinata di oggi, 28 marzo, modifica il protocollo finora in uso per trattare i casi di sospetto Covid-19 negli ospedali. Se fino ad ora andavano tutti direttamente a Campobasso, dopo il passaggio nelle tende del triage allestite davanti al San Timoteo e al Veneziale per l’anamnesi, ora con l’ingresso del Molise nella fase 4 della emergenza avviene una modifica rilevante.

I casi di sospetto coronavirus che arrivano a Termoli e Isernia devono essere trattati nei reparti di medicina d’urgenza con ricovero in camere isolate. Qui i pazienti vengono sottoposti a tampone che, se risulta positivo, innesca un duplice percorso. Le persone che hanno bisogno di cure ospedaliere specifiche in infettivologia vengono a quel punto trasferite al Cardarelli di Campobasso, ospedale Hub Covid. I pazienti che invece non hanno bisogno di una terapia farmacologica specifica, perché non presentano forme gravi di infezione, restano a Termoli o Isernia.

Nell’attesa della valutazione per il trattamento domiciliare, c’è la cosiddetta sorveglianza attiva che prevede il rientro nei rispettivi domicili in regime di strettissimo isolamento, anche rispetto ad altri familiari, con consulenza telefonica quotidiana da parte della Asrem.

Questa mattina nei due ospedali periferici di Termoli e Isernia si sono svolte riunioni con le direzioni sanitarie per fare il punto sulla situazione e concordare la messa a punto di un percorso differente rispetto a quanto previsto fino ad oggi, che stabilisce i ricoveri nella medicina d’urgenza per i sospetti casi da Covid-19. Il personale sanitario, medico e infermieristico, è dotato – da quanto si apprende – di dispositivi di protezione individuale sufficienti e tute di isolamento necessarie per il contatto con i pazienti sospetti.

ORE 11,30 – SINDACA CASACALENDA: “PRIMO CASO IN PAESE, MA NIENTE ANSIA”

Con un video diffuso via Facebook, la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto ha voluto rassicurare i suoi concittadini vista la notizia di ieri sera della positività di una donna, medico del 118 in servizio a Larino.

“Questa notizia non ci deve spaventare, ma l’allerta deve rimanere alta. Non è giusto diffondere il nome, ma sappiate che la catena dei contatti viene ricostruita da chi deve farlo. I contatti della persona contagiata sono in quarantena e sottolineo che chi è in quarantena non può uscire. Qualcuno è stato sottoposto a tampone, ma sappiate che chi lavora in ambienti ospedalieri deve farlo”.

La sindaca ha aggiunto che in Comune è stato attivato il Coc e ha poi invitato a rispettare le regole. “Non dobbiamo avere ansia, quello che facciamo adesso darà risultati fra due settimane. Ringrazio le donne che si sono offerte di realizzare mascherine che poi distribuiremo”. Infine un consiglio: “Ascoltate le parole pronunciate ieri dal Papa”

LA SITUAZIONE DI SABATO MATTINA

Nessun nuovo caso di positività al covid-19 nelle prime ore di oggi, sabato 28 marzo, in Molise. Resta quindi il dato fornito ieri sera di 107 casi positivi riscontrati in regione, con 25 persone ricoverate al Cardarelli (compresi due pazienti di Bergamo) e 9 al Neuromed.

C’è attesa per l’esito dei tamponi effettuati sugli operatori 118 venuti in contatto con una dottoressa della postazione di Larino, ma non residente in paese, risultata contagiata nella giornata di ieri. A quanto si apprende, la donna lavora nella zona del cratere sismico 2002 e quindi ha frequentato per lavoro diversi centri dell’area frentana e fortorina. Una risposta dovrebbe arrivare prima dell’ora di pranzo.

A Ururi invece nella giornata di ieri il 118 è intervenuto in casa di una donna che aveva malori simil influenzali. Tuttavia i sintomi lievi che le sono stati riscontrati non sono stati reputati sufficienti per effettuare il tampone. La donna resta tuttavia sotto osservazione in casa.

Proprio a Ururi c’è forte preoccupazione dopo i primi due casi di Covid-19 nella giornata di giovedì scorso. Uno dei due potrebbe aver contratto il virus dal paziente di Campomarino, suo collega di lavoro. Ma nel secondo caso, relativo a una donna, non è ben chiara l’origine del contagio. Un fattore che alimenta i timori della popolazione. La buona notizia è che i due contagiati, entrambi ricoverati in Malattie infettive al Cardarelli, sono in condizioni stabili.

