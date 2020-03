Norme restrittive ai tempi del Covid-19: il breviario in lingua ‘campuasciana’

Norme restrittive. Quante volte ne abbiamo sentito parlare in questi giorni di emergenza da Coronavirus. Molti le sanno a memoria, alcuni ne ricordano qualcuna. Ma c’è chi magari vorrebbe sentirsele in dire in dialetto. Si sa, il vernacolo rende molto meglio l’idea grazie all’utilizzo di metafore e immagini ironiche.

Abbiamo voluto sdrammatizzare per qualche minuto stilando sette regole fondamentali tutte scritte in rigoroso campobassano, compresi alcuni termini entrati di prepotenza nel vocabolario di tutti in questi giorni.

PICCOLO DECALOGO CAMPOBASSANO

Assembramenti: u casin, u burdell miez a la via. Nen zé po fa.

Lavare spesso le mani: v’eta lavà lé man’, nén facet’ lé ciuccé. E mettetéc u sapon.

Stare in casa: v’eta sta’ a la casa. Statt a la casa, u ricen pur le jucatur du’ Campuasce.

Cibo garantito: nisciun zé mor é fam. Cavatiell e trachiulelle so’ buon pur rescallate u juorn dop’.

Terapia intensiva: u spéral, è la finé ca facét se nén facet lé bravé.

Zona protetta: nén z’entr’ e nén zé esce. Faceté la cauzetta o u cruciverb a la casa.

Portatore sano: sta’ ammalaté ma nén lé sa’. E può ammischià a mamméta, patét, soréta e quant’ ne tie’.

Non sottovalutare: nén putet’ tené la capa tosta, ‘eta sta’ a sentì a chi ne capisc’ chiù e vu’.

Cene con gli amici: nén ze né parla proprié. V’eta scurdà aperitivé e cene. Da sulé puteté fa’ chell’ ca vulet, pure na méza ‘mbriacata, ma senza esagerà sennò facét’ cilecca…

Campionati di calcio: nient’ pallon’ da guardà, putét jucà a la casa cu’ pallon’ è spugna.