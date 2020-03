Non c’è tempo da perdere, riaprite il Vietri

di Associazione ViviLarino

Mentre sale inesorabilmente il numero delle persone contagiate dal Covid-19, ad oggi si registrano 26 casi nella nostra Regione (come previsto da tempo), il nostro Presidente cincischia (con le sue tendopoli) invece di mettere in campo una strategia solida ed efficace. Si perde del tempo prezioso per rendere operativi gli ospedali dismessi, attrezzati con spazi facilmente adattabili alle circostanze del momento e capaci di accogliere un gran numero di cittadini bisognosi di cure ospedaliere, basti pensare che nell’Ospedale Vietri è stato realizzato un reparto per malattie infettive oggi utilizzato dai centri trasfusionale e diabetologia oltre ad apparecchiature per terapia intensiva inutilizzate.

Il dietrofront repentino del nostro governatore, dopo aver dichiarato la possibilità di riapertura degli ospedali di Larino e Venafro, conferma le nostre perplessità circa una longa-manus operandi sul nostro territorio, che impedisce ad una gran parte di esso di essere adeguatamente assistito privandolo di servizi sanitari essenziali (LEA) garantiti dalla nostra costituzione, e di affrontare questa pandemia con un numero adeguato di posti letto per acuti con un incremento di posti di terapia intensiva utilizzando i fondi messi a disposizione dal governo centrale.

Non ci stancheremo mai e poi mai di denunciare i continui disservizi che tutti i giorni si registrano nella nostra regione, in particolar modo nel basso Molise con l’unica struttura pubblica ‘’semichiusa’’ lasciando un territorio privo di servizi sanitari nel vivo di questa drammatica emergenza che coinvolge tutti con misure restrittive senza precedenti.

L’immobilismo da parte delle istituzioni regionali coinvolge anche quelle locali, non basta scrivere una letterina al Ministro, crediamo sia opportuno alzare la voce mettendo in campo iniziative eclatanti per garantire, ai cittadini che rappresentano, assistenza sanitaria e tutte le misure necessarie per superare questa grave criticità sanitaria che obbliga a tutti di vivere nel timore del contagio.

NON C’E’ TEMPO DA PERDERE

RIAPRITE IL VIETRI

#iorestoacasa