Lavoro da casa anche per Giunta e Consiglio comunale di Termoli. Dopo le richieste dell’opposizione di centro-sinistra, adesso anche il segretario generale Domenico Nucci invita esplicitamente a non convocare le commissioni consiliari e fa sapere che anche la Giunta comunale si sta adeguando per lavorare in via telematica, vista l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di coronavirus.

Per altro nelle scorse ore il primo cittadino ha diffuso un video messaggio alla cittadinanza realizzato evidentemente da casa e non all’interno del Municipio.

Dopo le forti polemiche che c’erano state nei giorni scorsi per il fatto che in Comune si continuavano a convocare le commissioni consiliari e per il divieto di recarsi in municipio che il segretario generale ha comunicato via mail ai vari consiglieri, adesso le cose sembrano cambiate.

Infatti, interpellato dal Presidente della II commissione Antonio Di Brino, che chiedeva di poter utilizzare i dispositivi di sicurezza e in particolare le mascherine durante le sedute, il segretario ha risposto che “il Comune non dispone di Dpi sufficienti per tutti i componenti della commissione consiliare in quanto destinati prioritariamente ai dipendenti che devono svolgere attività non espletabili in Smart Working.

Pertanto – prosegue Nucci – invito a sospendere le riunioni della commissione fino a quando il Comune non disporrà dei presidi individuali (mascherine, guanti) in numero sufficiente alle esigenze delle commissioni, ovvero verrà attivata la possibilità di tenerli in videoconferenza. In merito faccio presente del comune si sta attivando per poter effettuare le riunioni degli organi collegiali (Consiglio, Giunta, commissioni consiliari) anche a distanza con modalità telematiche”.

Una comunicazione che smentisce la ricostruzione della maggioranza, che aveva sottolineato come fosse già possibile seguire le commissioni in video conferenza.