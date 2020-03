No ai contatti sociali, il sindaco di Campomarino chiude i parchi comunali

Il sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri, ha emanato una ordinanza per la chiusura dei parchi comunali. La decisione deriva dall’intento di evitare assembramenti e quindi la possibilità di diffusione del contagio da covid-19, dato che il miglior modo per farlo è restare a casa ed evitare contatti sociali.

Risultano quindi chiusi al pubblico da questa mattina 17 marzo diversi parchi comunali: si tratta del Parco dell’Unità, Parco della solidarietà, Parco fra via Sardegna e via Sicilia, Parco tra via Pertini e via Saragat, Parco di via San Benedetto in località Nuova Cliternia e il Parco di via dei Ciclamini a Campomarino Lido.

Chiunque verrà trovato a infrangere il divieto sarà passibile di denuncia secondo l’articolo 650 del Codice Penale.