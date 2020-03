DOMENICA 22 Una giornata di nuvole segnata da un calo termico che si farà più evidente nella notte tra domenica e lunedì quando sul Molise scenderanno i primi fiocchi di neve. Al mattino i cieli saranno coperti ovunque con qualche timida schiarita nella provincia isernina, in serata arriveranno le prime deboli piogge sul Matese dove nevicherà qualche ora più tardi. Oltre a Campitello saranno imbiancate anche Capracotta e Agnone. Pioverà invece a Frosolone, Colletorto, Cercemaggiore, Venafro e Casacalenda. Il freddo sarà diffuso, i venti forti soprattutto sulla costa e sui rilievi appenninici. Ma la giornata peggiore sarà a inizio settimana.

LUNEDÌ 23 Continua a nevicare anche oggi in alto Molise e sul Matese. La perturbazione è destinata ad attenuarsi già dal pomeriggio. Altrove sarà coperto o debolmente soleggiato. Dal punto di vista delle temperature il calo sarà brusco e ci farà rimpiangere il fine settimana più mite: la colonnina resterà sotto zero in gran parte dei comuni molisani per tutto il giorno. Anche oggi i venti saranno forti al centrosud e sulle aree costiere dell’Adriatico. Oltre a un tracollo termico non è da escludere qualche fiocco di neve anche a quote molto basse (300/400 metri).