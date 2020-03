In Molise 7 contagiati, altri 2 a Roma

Sono attualmente 7, alle prime ore di venerdì 6 marzo, i molisani con il Nuovo Coronavirus che sono seguiti dall’Asrem. Di loro, il più grave è il medico termolese 61enne che si trova in Terapia intensiva al Cardarelli. Ricoverati nel reparto di Malattie infettive invece altri due pazienti, una coppia di Montenero di Bisaccia. Si trovano poi nelle rispettive abitazioni in costante controllo e in quarantena tre contagiati di Termoli (fra cui due operatori sanitari dell’ospedale cittadino) e la signora più anziani di Montenero, dimessa dopo due giorni di ricovero. Altri due contagiati in Molise non sono in cura nella nostra regione ma a Roma. Si tratta di un 89enne di Sesto Campano e una guardia medica che aveva prestato servizio a Isernia nei giorni scorsi.

Eseguiti 35 tamponi al San Timoteo, altri 40 in attesa di responso

Alle 8 del mattino di venerdì 6 marzo ci sono i primi risultati di 35 tamponi eseguiti all’ospedale San Timoteo, sigillati da ieri dopo la positività di un medico e un infermiere di sala operatoria. I primi risultati non avrebbero riscontrato positività ma si attendono ulteriori conferme. I tamponi sono stati eseguiti dando la precedenza al personale operativo nei reparti dei contagiati, passando poi ai sospettati di contagio da Covid-19.

Altri 40 tamponi sono stati eseguiti ma non c’è ancora il responso. Inoltre 149 persone in isolamento precauzionale a domicilio, 134 in sorveglianza in tutta la regione.

110 persone chiuse in ospedale in attesa dei risultati

Mano a mano che giungono i risultati dei tamponi vengono mandati a casa medici, infermieri e operatori sanitari che da ieri sono chiusi all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Alle 8 di stamane ancora 110 fra pazienti e personale sanitario sono all’interno del nosocomio in attesa di notizie certe. Stamane vertici Asrem e dell’ospedale avranno un incontro per decidere il da farsi.

Per il momento il Pronto Soccorso resta chiuso al pubblico e i pazienti del 118 vengono portati all’ospedale San Pio di Vasto. Visite specialistiche raggi e attività ambulatoriale sono sospesi fino a data da destinarsi. L’ospedale San Timoteo di fatto è chiuso al pubblico.

Le richieste di personale al Governo

Intanto, in riscontro alla richiesta di informazione pervenuta dal Ministero della Salute, l’Asrem ha provveduto a comunicare il fabbisogno di medici specialisti, infermieri, operatori socio-sanitari derivante dall’emergenza Covid-19 in Molise.

Questo, nel dettaglio, il fabbisogno di personale: (Medici specialisti) Anestesia e rianimazione 15, Malattie infettive e tropicali 10, Radiologia 10, Medicina d’urgenza 25, Malattie dell’apparato respiratorio 4, Malattie dell’apparato cardiocircolatorio 10, Medicina interna 15; (infermieri) 50; (operatori socio-sanitari) 80.