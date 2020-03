Sono migliorate le condizioni di uno dei 17 contagiati dal Covid-19 in Molise, al punto tale che nella giornata di oggi è stato dimesso dal reparto di Malattie Infettive e proseguirà il decorso della malattia a casa.

Si chiude quindi con una buona notizia una giornata che al momento non ha fatto registrare altri casi di positività al nuovo coronavirus in Molise. Una buona notizia anche perché se il numero dei contagiati resta di 17, scende invece a 7 quello delle persone ricoverate in ospedale.

Restano tre i malati in condizioni più serie ma comunque stabili. Sono l’82enne di Termoli, il medico 61enne di Termoli e la paziente uno, la signora di Montenero di Bisaccia di 60 anni, tutti curati nel reparto di Terapia Intensiva.

Sono invece quattro le persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Invece dieci persone risultate positive stanno proseguendo il decorso della malattia a casa perché non presentano sintomi tali da richiedere il ricovero. I prossimi giorni si preannunciano quelli più importanti per capire se ci sarà un aumento dei casi in tutto il Centro-Sud Italia e di rimbalzo anche in Molise.