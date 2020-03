Nella notte fra lunedì e martedì sanificazione delle strade di Montenero

Anche a Montenero di Bisaccia nella notte fra lunedì 16 e martedì 17 marzo verrà effettuata la sanificazione delle strade. Lo ha annunciato via Facebook il sindaco Nicola Travaglini.

“Comprendendo l’apprensione di alcuni monteneresi, seppure in assenza di specifiche indicazioni in merito da parte delle Autorità Sanitarie, abbiamo disposto per lunedì 16 marzo a partire dalle ore 23,30, la sanificazione delle principali strade del centro abitato, delle aree giochi per bambini e di altre aree pubbliche di Montenero di Bisaccia.

A scopo precauzionale, pertanto, invito la cittadinanza a ricordare di chiudere finestre, non lasciare indumenti o prodotti alimentari sui balconi, garantire un ricovero agli animali domestici e adottare ogni cautela utile in questi casi”.