Sono tutti negativi i 50 operatori sanitari ospedalieri che sabato sono stati sottoposti al tampone per la identificazione del nuovo coronavirus. Una buona notizia confermata nella mattinata odierna dalla direzione sanitaria.

Non sono stati riscontrati nuovi casi di positività spiegano da Campobasso, dov’è il laboratorio analisi dell’ospedale Cardarelli, l’unico in Regione al momento attrezzato per elaborare i tamponi del covid-19, e dove si sta continuando a ritmi intensi l’accertamento sui 45 tamponi fatti ieri, domenica, i cui risultati si dovrebbero conoscere entro la giornata odierna. I ritardi sarebbero dovuti al grande numero di test da sviluppare, in quello che è l’unico laboratorio attrezzato per questa tipologia di indagine.

Il numero dei contagiati molisani è pertanto fermo a 14. Sette sono ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso, e fra loro due in terapia intensiva, con il quadro clinico più grave. Si tratta del medico termolese 61enne in servizio al San Timoteo e della donna di Montenero di Bisaccia, 61 anni anche lei, primo caso positivo del Molise. Altri 5 sono nel reparto di malattie infettive: il marito della donna di Montenero e quattro termolesi rientrati con la comitiva di 40 persone da una vacanza sulla neve in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige. Tra loro c’è anche il dipendente comunale che presta servizio a Ururi e Larino, le cui giunte si sono messe in quarantena per ragioni di sicurezza e per un principio precauzionale che al momento coinvolge e dovrebbe coinvolgere tutti quelli che nei giorni scorsi e in modo particolare nelle ultime 48 ore sono rientrati dalle regioni del nord Italia.

Fino a questo momento, secondo la comunicazione dell’Asrem, sono all’incirca 140 i molisani rientrati dalle regioni arancioni, dove vige il divieto tassativo di entrare ed uscire, che si sono auto segnalati, comunicando la loro presenza sul territorio regionale. Una procedura che comporta la quarantena immediata per 15 giorni, cioè l’isolamento a casa senza alcuna possibilità di uscire per evitare in ogni modo possibili contagi fra la popolazione residente.

I cittadini sono invitati, ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza che il governatore del Molise Donato Toma ha firmato ieri mattina sulla scorta del decreto di Giuseppe Conte, a segnalare la presenza eventuale di persone tornate dalle aree a rischio, quelle del contagio, che non stanno seguendo la procedura obbligatoria di quarantena domiciliare.

Ricordiamo come bisogna comportarsi nel caso si provenga da Lombardia o dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola Vercelli: l’obbligo è quello di comunicare entro due ore dall’arrivo in Molise tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874.313000 oppure 0874.409000 ovvero ai seguenti indirizzi e-mail coronavirus@asrem.org oppure dipartimentounicoprevenzione@ asrem.org.

“Utilizzate solo queste modalità di comunicazione, non intasate il centralino del 118 e non recatevi al pronto soccorso in caso di sintomi sospetti”, l’appello ribadito ancora una volta dal direttore generale dell’Asrem Florenzano.

Tutte queste persone, indipendentemente dal fatto che presentino sintomi, sono obbligate alla quarantena per 14 giorni. Significa restare in casa e non uscire per alcuna ragione.

Chiunque sia conoscenza della violazione delle disposizioni di sopra, cioè di violazione della quarantena obbligatoria, deve segnalare in maniera riservata scrivendo a queste e-mail: coronavirus@asrem.org ; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org.