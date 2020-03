Musacchio Pd: “Utilizzare i droni per controllare se la gente esce”

Il coordinatore del PD di Portocannone Giuseppe Musacchio propone maggiori controlli con l’uso dei droni per frenare l’andazzo che vede la gente uscire di casa nonostante il divieto.

“Ora più che mai non possiamo permetterci di mettere a rischio un’intera comunità per l’irresponsabilità di alcuni: bisogna comprendere che si deve stare a casa e che gli spostamenti sono permessi solo se strettamente necessari” scrive Musacchio.

Quindi l’idea dell’utilizzo delle nuove strumentazioni. “Con questo, invito i vari sindaci dove fosse possibile con l’ausilio delle forze dell’ordine, polizia locale, protezione civile per cercare di attivare il servizio di monitoraggio del territorio tramite drone per individuare ed evitare gli assembramenti che sono vietati.

Se non si è provvisti di tale strumentalizzazione ci si può appellare ai privati cittadini che ne sono muniti: sono sicuro che in momenti come questo nessuno si tirerà indietro per il bene comune.

Si tratta di una piccola dimostrazione di come la tecnologia possa essere uno strumento in più da utilizzare anche in momenti come questi, dove le autorità per carenza di personale hanno spesso difficoltà nel monitorare il territorio per far rispettare le poche ed elementari regole che servirebbero a controllare l’epidemia.

E un controllo dall’alto potrebbe garantire un maggiore controllo.

Grazie alla possibilità di spostarsi in zone inaccessibili per le auto, permettendo così di coprire un raggio maggiore (oltre a ridurre il rischio per gli operatori), i droni possono essere un tassello importante. La vittoria contro l’epidemia non può essere raggiunta senza il supporto della scienza e della tecnologia”.