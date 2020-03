Muore all’arrivo in ospedale, tampone post-mortem per il Covid-19. In Rianimazione 4 pazienti. Allestita la tenda-filtro davanti Cardarelli

Ore 10 – E’ deceduta all’arrivo in ospedale una persona molisana con una grave insufficienza respiratoria che non era fra i positivi al Covid-19. Il paziente, trasportato da un’ambulanza con modalità protetta, è stato sottoposto al tampone post-mortem. Si attendono i risultati del test in un’ottica di monitoraggio e controllo del fenomeno epidemiologico.

Intanto nelle ultime ore uno dei 5 pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive sempre del Cardarelli di Campobasso è stato trasferito in Terapia Intensiva. Si tratta di uno dei termolesi della comitiva che aveva soggiornato in Trentino l’ultima settimana di febbraio. Le sue condizioni si sono aggravate e ha bisogno di ossigenazione meccanica.

Sono pertanto al momento 4 le persone in malattie infettive e 4 in Rianimazione.

Ore 9 – La tenda del pre-triage della Protezione Civile del Molise è stata finalmente montata davanti l’ospedale Cardarelli. la sua è una funzione importante: deve fare da filtro per i casi di pazienti da visitare con sintomi da Covid-19, evitando così che gli stessi possano contaminare gli ambienti della struttura sanitaria. Si tratta di una modalità sanitaria che semplifica il protocollo, già molto pesante. La Protezione Civile era pronta da tempo e attendeva solo il nulla osta del Governatore Toma, arrivato ieri sera al termine della riunione operativa per il coordinamento dell’emergenza. Le nuove disposizioni governative, con il decreto Io Resto a Casa entrato in vigore questa mattina, richiedono un rafforzamento drastico delle misure di sicurezza.

