Montenero zona rossa: ecco le strade chiuse e quelle presidiate

Strade chiuse o presidiate da posti di blocco per evitare uscite o entrate dal paese, eccetto quelle per le consegne dei beni di prima necessità. La zona rossa diventa effettiva a Montenero di Bisaccia, secondo quanto comunicato questa mattina dal sindaco Nicola Travaglini.

“A seguito dell’istituzione della cosiddetta “zona rossa” sul territorio di Montenero di Bisaccia, sono stati individuati i punti di accesso e di uscita dal paese per i quali sono stati predisposti i blocchi e i controlli necessari. Nella mappa che potrete consultare qui di seguito, sono indicati i varchi chiusi fino a nuova comunicazione e i varchi “aperti”, per i quali è previsto un presidio da parte delle Forze dell’Ordine dalle ore 8 alle ore 20; il territorio sarà comunque pattugliato dalle ore 20 alle ore 8 del mattino, quindi chiunque dovesse accedere o uscire dal paese in questi orari senza autorizzazione, se ne assumerà tutte le responsabilità (anche penali) del caso. Ricordo che per circolare all’interno del paese e del nostro territorio dichiarato “zona rossa”, è obbligatorio anche per i residenti portare con sé il modulo di autodichiarazione”.

Dalla mappa risultano chiuse le strade di contrada Padula (confine con San Salvo), statale 157 (verso Petacciato marina), provinciale 127 (verso Petacciato), provinciale 128 (per Guglionesi), provinciale 163 (interpoderale per Tavenna) e la strada di bonifica Piano del Mulino.

Sono invece aperte e presidiate con posti di blocco la strada di bonifica Querce Grosse verso la statale 16, la ‘Guardiola’ per Montecilfone, la provinciale 13 per Palata, la statale 157 per Mafalda e la strada del ponte sul Trigno verso San Salvo.

“Per le attività del settore della distribuzione e della spedizione (compresa l’attività di corriere espresso) è consentito il transito in entrata e uscita dal territorio comunale – ha chiarito Travaglini -. Ovviamente ogni spostamento o consegna deve rispettare le regole igieniche basilari, con uso di guanti e mascherina e distanza di almeno un metro tra le persone.

Voglio sottolineare altri due aspetti riguardanti l’organizzazione della propria vita quotidiana. Il primo riguarda il governo degli animali domestici: si può uscire per portare il cane a fare i bisogni, ma solo nell’arco di pochi metri dalla propria abitazione (non chilometri!) e comunque raccogliendo i bisogni stessi con guanti e sacchetti adeguati.

La seconda riguarda le uscite di casa per fare la spesa: raccomando vivamente di effettuare gli acquisti non più volte al giorno come mi dicono che sta accadendo per tanti. Faccio quindi nuovamente appello al senso di responsabilità al quale siamo tutti chiamati.

Comunico infine che il Centro di Salute Mentale di Termoli si rende disponibile a fornire supporto psicologico e consulenze telefoniche per chiunque ne avesse bisogno, chiamando il numero 0875.71.78.59 dalle ore 8 alle ore 19. Prima ci abitueremo a rispettare le regole e prima usciremo da questa fase di emergenza”.