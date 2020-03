Montenero zona rossa, da martedì chiuso anche il passaggio con la sp13

Da domani solo tre varchi aperti per raggiungere Montenero di Bisaccia. Lo rende noto il sindaco Nicola Travaglini nell’ormai abituale comunicazione affidata a Facebook per gli aggiornamenti sulla situazione coronavirus nel paese che è stato dichiarato zona rossa dal 19 marzo scorso.

Dopo l’istituzione della zona rossa, erano stati lasciati aperti solo pochi varchi, ma negli ultimi giorni si è deciso di stringere ancor di più il campo delle entrate. In particolare prima era stata chiusa la Guardiola per Montecilfone, ieri la statale 157 per Mafalda e nelle prossime ore anche il varco della provinciale 13 per Palata.

“Informo che da domani, martedì 24 marzo, sarà chiuso anche il varco “SP. 13-Palata” – fa sapere Travaglini -. Chi dovesse raggiungere l’entroterra, quindi, dovrà utilizzare o la SS. 650 “Trignina” o la SS. 647 “Bifernina”; gli unici varchi aperti e presidiati in entrata e uscita dalla “zona rossa di Montenero di Bisaccia resteranno quello di “Ponte Trigno – San Salvo” e quello di “Bonifica Querce Grosse – SS 16”. Chi volesse raggiungere il supermercato Conad presso il Centro Commerciale Costa Verde, potrà farlo percorrendo la strada ‘Bonifica Querce Grosse – SS 16’”.

Quindi il primo cittadino conferma la notizia dell’avvenuta guarigione di uno dei sei contagiati monteneresi. Si tratterebbe della 74enne ricoverata solo per un paio di giorni ormai tre settimane fa. “Mi fa piacere informarvi – conclude il sindaco – che uno dei primi pazienti monteneresi risultati positivi al Covid-19 è stato dichiarato ufficialmente guarito. Si tratta di un’ottima notizia che ci fa ben sperare anche per gli altri concittadini che sono ancora in cura per debellare questo virus”.