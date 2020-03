Molise in emergenza, case di riposo sotto osservazione. Tamponi su operatori 118 – I NUMERI

IL SINDACO DI LARINO LANCIA DUE PROPOSTE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Ore 10 – INDAGINE EPIDEMIOLOGICA SU BOJANO: TAMPONI AGLI OPERATORI DEL 118

L’Azienda sanitaria regionale sta cercando di capire se a Bojano si è sviluppato un nuovo focolaio di infezione. Per questo motivo oggi sono stati sottoposti a tampone altri 10 operatori della postazione del 118 della cittadina matesina entrati in contatto con i quattro sanitari già risultati positivi. L’Asrem sta ricostruendo la catena dei contatti: a Bojano il contagio potrebbe essere iniziato dal medico in servizio alla postazione di Riccia, già messa in quarantena, che ha lavorato alcuni giorni fa proprio nella sede matesina. Anche ad Agnone un medico e alcuni operatori del 118 sono stati posti in quarantena, a dimostrazione che il personale sanitario è il più esposto al rischio contagio come sta avvenendo in tutta Italia: undici operatori sanitari in Molise risultano contagiati. Un bilancio che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

Ore 9.30 – TEST SU PAZIENTI CASA RIPOSO CERCEMAGGIORE, FORSE POSITIVI

Sono ore di ansia a Cercemaggiore dove alcuni degli anziani ospiti in una casa di riposo sarebbero risultati positivi al Covid-19. Questa mattina – 20 marzo – nella struttura i test sono stati eseguiti per la seconda volta per accertare l’eventuale contagio che potrebbe essere molto pericoloso: il virus è particolarmente letale per le persone anziane. “Ci sono dei problemi”, dice per ora il sindaco Gino Mascia che al telefono con Primonumero non si è voluto sbilanciare sulla vicenda.

Ore 9.00 – SI AGGRAVA NEUROCHIRURGO DI FILIGNANO, E’ IN RIANIMAZIONE

E’ stato trasferito ieri – 19 marzo – nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso il neurochirurgo di Filignano risultato positivo al Covid-19 due giorni fa. Il dottore, che ha uno studio medico nella zona del beneventano, si era posto in quarantena: sembra che anche lui fosse andato a sciare in Trentino prima dell’inizio dell’emergenza legata al coronavirus. Poi i sintomi del virus e infine la necessità del ricovero in Rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

6 IN TERAPIA INTENSIVA, 11 RICOVERATI IN INFETTIVE

Salgono così a sei le persone ricoverate in Rianimazione: quattro molisani e i due pazienti di Bergamo. Invece undici pazienti sono ricoverati in Malattie Infettive sempre nel nosocomio del capoluogo. Infine, 20 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente in Molise ci sono 46 contagiati, in base al bollettino fornito ieri sera dall’Asrem