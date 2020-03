Le immagini della stazione centrale di Milano per prendere il treno che aveva come destinazione finale Lecce o Napoli hanno fatto il giro del web. Una corsa folle, per ‘scappare’ dalle zone rosse della Lombardia, la regione in cui l’alito pestilenziale del coronavirus ha provocato finora 257 vittime. Centinaia di persone ammassate su vagoni stracolmi, a stretto contatto, senza il rispetto della distanza minima di sicurezza. Passeggeri saliti pure senza biglietto. In testa un unico obiettivo: tornare a casa, al Sud, da mamma e papà.

Quella fuga è stata una ‘bomba’ perchè si rischia un “contagio di esportazione”. E quindi ha contribuito ad esacerbare il clima contro i ‘meridionali del Nord’. Ha scatenato il dagli all’untore di manzoniana memoria contro coloro che potrebbero favorire contagi nel Mezzogiorno dove sono stati finora piuttosto circoscritti e comunque non ricollegabili ad un focolaio, ma a contatti esterni con persone del Nord.

Si è scatenata una caccia alle streghe contro le ‘mine vaganti’ del Covid-19: “Siete degli incivili e degli irresponsabili, volete far ‘scoppiare’ gli ospedali del Sud”, la sintesi dei commenti apparsi sui social. Accuse di egoismo e di ignoranza.

Oltre al rischio contagio, la grande paura al Sud (le Regioni sono quasi tutte in piano di rientro, ndr) è legata alla resistenza degli ospedali di cui si conoscono i problemi: reparti in sofferenza, personale carente a causa del blocco delle assunzioni. In Molise il sistema sanitario va in tilt proprio perchè non ci sono i medici e posti letto. Un’emergenza legata all’aumento dei casi di coronavirus e di persone da ricoverare in terapia intensiva sarebbe un peso troppo grande da sopportare.

“Se è andata in affanno la Lombardia, che ha un sistema sanitario di eccellenza, figuriamoci cosa può avvenire nelle regioni che a stento riescono ad assicurare i livelli essenziali di assistenza”, dicono gli esperti.

La Regione Molise ha imposto la quarantena obbligatoria a chi è tornato dalle zone

L’ordinanza del presidente Donato Toma è chiara: “Chi torna dalle zone rosse è obbligato a stare in quarantena per 14 giorni”. Nessun dubbio sull’obiettivo: arginare il possibile contagio di ‘esportazione’, cioè da parte di chi risiede al Nord e torna al Centro Sud”. Il governatore non nasconde dubbi “sul buonsenso della gente, sul senso di responsabilità e sul grado di (in)coscienza generale. Lungi da noi voler fare di tutta l’erba un fascio, ma ciò che si è verificato in queste ore alla stazione di Milano è proprio il segno tangibile di quanto si sta dicendo”.

La fuga dal Nord per rientrare nei paesi molisani preoccupa gli stessi sindaci. Da Capracotta, ad esempio, Candido Paglione racconta che “per una volta, però, le persone che si vedono in giro per le strade di Capracotta e i suoi locali pubblici non ci trasmettono sentimenti di gioia ma di preoccupazione e angoscia, vista la situazione sanitaria. Lo voglio affermare e ribadire con fermezza: in questo momento serve un altissimo senso di responsabilità, da parte di tutti, nessuno – e ribadisco nessuno – escluso”.

L’appello alla responsabilità e al rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri arriva pure dal capo della Protezione civile Alberta De Lisio: “Da mamma, da figlia, da moglie, comprendo a pieno il legittimo desiderio anche di condividere con i vostri cari un momento così particolare ma vi prego riflettete sul fatto che questa debolezza emotiva potrebbe essere lesiva della salute vostra e di tanti. Avete, abbiamo, un dovere di cura di voi stessi e quindi rispettate tutte le prescrizioni che in questi giorni stiamo dando in modo che il contagio possa essere compresso il più presto e bene possibile”.

Al di là degli appelli politici, l’irrazionale fuga verso il Mezzogiorno viene descritta con parole intrise di amare verità dal giornalista campobassano Domenico Iannacone: “Non ci sono parole per commentare quello che sta accadendo nel nostro Paese. Sta venendo fuori, nella forma peggiore, la parte insulsa e malata di un popolo che addita gli altri come criminali e incoscienti ma è la prima a dare sfogo agli istinti più bassi di egoismo. Oggi, tra bozze di decreto che escono incontrollate e finiscono in pasto a folle fameliche che cercano di fregare il prossimo e l’ignoranza beata di chi si crede al sicuro sempre, c’è la paura e lo smarrimento di chi osserva la barbarie che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti e non può fare nulla. Io non ho parole e non ho pensieri a cui appigliarmi”.

Nuove ansie, inquietudini e preoccupazioni corrono veloci su Facebook.

Un invito viene rivolto anche dalla pagina de ‘Il binario 20 Bis’, seguito da molti molisani che abitano in altre zone d’Italia: “La situazione è emergenziale, il sistema sanitario lombardo che è forse il migliore d’Italia è in forte difficoltà. In Molise la situazione è molto, molto delicata. Gli ospedali non sono pronti a sostenere una massiccia ondata di pazienti, soprattutto se bisognosi di cure di terapia intensiva. Dobbiamo a tutti i costi evitare di innescare focolai di Covid-19, altrimenti, come dire, so’ c…. Insomma, se qualcuno di voi è tornato in Molise dalle zone in cui ci sono focolai (il territorio della Regione Lombardia o una delle seguenti province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) deve comunicarlo al proprio medico o telefonare ai numeri 0874 313000/0874 4090000, entro due ore dal proprio arrivo in Molise. Nel frattempo resti a casa, non si muova, sia il più possibile isolato. Fate i seri oggi e torneremo a scherzare domani”.

L’appello a segnalare il proprio rientro arriva anche dal l’esponente del Partito Democratico, nonché musicologo, Matteo Patavino: “Cari corregionali molisani che siete ripartiti tra lume e luce da Milano, non ottemperando alle prescrizioni, e soprattutto ritornando in questa valle verde, rinunciando alla migliore sanità italiana, e forse del mondo, perché il richiamo della nostra terra è più forte di ogni ragionevole in-vocazione, vi perdoniamo, come abbiamo appena fatto con altri amici, perché qui si è tutti amici. Ma mò, per evitare ripensamenti da parte di chi vi vuole bene, chiamate questi numeri (0874 313000/0874 4090000), dichiarando la vostra improcrastinabile voglia di porco, e mettetevi in quarantena. Altrimenti la vostra voglia si trasformerà in macchia immorale a vita. Jamme su”.

“Ognuno di noi faccia la propria parte”, dice l’ex sindaco di Campobasso Antonio Battista. “Paradossalmente il contagio oggi dipende da noi. Non adottiamo atteggiamenti di superficialità e supponenza. Tutti insieme ce la faremo molto presto. Voglio ringraziare tutto il personale sanitario, gli operatori della Protezione Civile”.