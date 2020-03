Missione Giulianova: 4 pullman, sconti per le donne. Il tifo rossoblù prepara l’esodo

Neanche il tempo di gustarsi la prelibata pietanza domenicale contro l’Agnone che arriva un’altra portata, altrettanto succulenta e da divorare. Il Campobasso è tornato ad allenarsi oggi, 3 marzo, e i pensieri sono già occupati dalla trasferta di Giulianova. Otto alla fine, 24 punti a disposizione: chiudere gli occhi e provare a vincerle tutte, senza affollare la mente di calcoli e controcalcoli, strategie e gestioni. Bisogna vivere alla giornata.

Come fanno i tifosi, che sognano a occhi aperti. E sono pronti a macinare chilometri per domenica: si tratta di uno dei viaggi meno lunghi, quindi l’affluenza sarà copiosa. L’associazione Passione Rossoblù fa sapere che un pullman è già stato riempito e ne è in allestimento un secondo. Per prenotazioni (entro giovedì) ecco i recapiti: 3938663293/3385416286.

Il gruppo ha pensato a un’iniziativa per la Festa delle donne, che cadrà proprio domenica 8 marzo: “Sono passate poche ore ma la febbre per il Lupo sale sempre di più. Neanche il tempo di festeggiare al triplice fischio finale, che le adesioni per Giulianova sono arrivate copiose. Completato già un primo pullman, Passione Rossoblu è a disposizione per farne un secondo. Inoltre domenica 8 Marzo è anche un giorno speciale e per l’occasione vogliamo rendere omaggio a tutte le tifose rossoblù. La quota sarà di soli 10 euro (e non di 15 come per tutti). Un motivo in più per coinvolgere mogli, figlie, amiche e fidanzate e trascorrere una domenica all’insegna del Lupo”.

E poi ci sono altri gruppi di tifosi che ne stanno riempiendo altri due. Per uno di questi, ci si può rivolgere, entro la giornata di venerdì, ai seguenti numeri: Carmine 3288857803/Rosario 3291810880. La partenza in questo caso è fissata alle ore 9.00 di domenica all’ex Romagnoli. Tredici euro il costo tra andata e ritorno. Chiaramente, biglietto escluso.

Una buona porzione di sostenitori campobassani raggiungerà la provincia di Teramo anche in auto e in minibus. Per questo, si prevede una cornice di quasi 400 tifosi. La prevendita dei biglietti parte domani, 4 marzo, presso lo Store del Campobasso per il Corso e sarà aperta fino a sabato alle ore 19.00. A disposizione 375 tagliandi. FdS