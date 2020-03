Mirabello e Isernia, i contagiati sono solo pazienti Neuromed. Famiglie in quarantena da giorni

Si trovano in regime di quarantena in seguito a contatti con i familiari risultati positivi al nuovo coronavirus 3 famiglie, due a Isernia e una a Mirabello Sannitico. Le voci che si sono rincorse l’intero pomeriggio su presunti nuovi casi di infezione nei due centri sono state smentite direttamente dal direttore generale della Asrem Oreste Florenzano.

“Per il momento non abbiamo alcun nuovo tampone positivo al Covid19 di residenti di Mirabello” chiarisce il direttore dopo che il sindaco di Mirabello aveva fatto sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal Dipartimento di prevenzione Asrem. La stessa cosa vale per Isernia, cittadina di residenza di due cittadini, anche loro anziani, ricoverati da settimane all’istituto Neuromed di Pozzilli, dove complessivamente sono stati 10 i casi di positività al coronavirus. Tra questi 10, compresa una persona deceduta, anche i due di Isernia e l’uomo di Mirabello. È sbagliato però – dichiarano i sindaci – ritenerli casi di contagio a Mirabello o Isernia.

La stessa situazione si è verificata anche a Guglionesi, dove è rimasta in quarantena per 15 giorni (il periodo ora è terminato) la famiglia della pediatra deceduta a Chieti per patologie gravissime pregresse, trovata positiva anche lei al Covid. “Non ha contratto il virus a Guglionesi – ha chiarito il sindaco – in quanto io non ho ricevuto alcuna comunicazione. Non si può pertanto definire un caso di contagio di Guglionesi”.