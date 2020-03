Anche la Chiesa italiana fa la sua parte rispetto all’emergenza sanitaria coronavirus e, nonostante la decisione sia accompagnata da sofferenza, è inderogabile: niente messe e celebrazioni religiose, almeno fino al 3 aprile.

Le messe con i fedeli sono sospese dunque anche in Molise fino al 3 aprile, così come sono sospesi anche i funerali in chiesa: al loro posto si faranno solo le preghiere al cimitero. La Cei, Conferenza Episcopale Italiana, nella serata di ieri 8 marzo ha diffuso una nota che recepisce il decreto del governo e dà disposizione a tutti i parroci del Paese.

L’interpretazione fornita dal governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei pastori, nei sacerdoti e nei fedeli tutti. “L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica”, scrive la conferenza dei vescovi italiani.

Non sarà sfuggito a nessuno l’inedita celebrazione dell’Angelus del Pontefice di domenica 8 marzo: “ingabbiato nella biblioteca”, così Papa Bergoglio che però ha dichiarato di essere vicino a tutti in questo momento difficile.

Per precauzione, questa settimana il Papa ha celebrato la sua messa mattutina a Santa Marta “in forma privata”, senza fedeli. Ma da lunedì il Papa ha disposto che le celebrazioni, sempre in forma privata, siano trasmesse in diretta streaming come è accaduto appunto con l’Angelus, “per consentire a chi lo vorrà di seguire le celebrazioni in unione di preghiera con il vescovo di Roma”.

In sostanza, il governo ha detto che anche le messe (celebrazioni ordinarie oltre a funerali e riti vari) rientrano tra gli eventi da sospendere e la chiesa, pur con sofferenza e difficoltà, ha dovuto accoglierlo per fare la propria parte a tutela della salute pubblica. Non ha voluto tirarsi indietro.

I vescovi del Molise hanno contattato i parroci per la sospensione di tutte le celebrazioni, non solo matrimoni ma anche le messe feriali e festive che quindi non si faranno più almeno fino al 3 aprile, per il momento. Anche perché è un modo per dire soprattutto agli anziani di restare a casa e non uscire.