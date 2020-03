Ore 13.30 – Falso audio di operatore circola da ieri: Procura apre inchiesta

Procurato allarme. E’ l’ipotesi di reato che grava sull’autore del messaggio audio che sta circolando con un tam-tam incontrollabile sui social e in particolare via whatsapp da ieri sera 11 marzo. La Procura della Repubblica di Campobasso ha aperto un fascicolo dopo aver avuto informazione dai carabinieri del Nas circa la diffusione dell’audio messaggio, nel quale un sedicente operatore del Cardarelli (dove è stato ricoverato il 32enne campobassano affetto da Covid 19) riferisce notizie allarmanti circa le condotte che ragazzo avrebbe tenuto prima del ricovero, accusandolo di aver diffuso il virus in modo incosciente e in tutta la città

Il messaggio audio, che hanno ricevuto anche le redazioni giornalistiche, è un falso, come sono falsi i dati che contiene: tardive informazioni all’autorità sanitaria, la positività dei familiari, il ricovero della sorella, la frequentazione di 5 locali aperti al pubblico noti per l’afflusso di persone.

“Nulla di quanto riportato nel messaggio audio corrisponde al vero” dichiara il Procuratore Nicola D’Angelo. Lo stesso paziente ha chiarito alle autorità sanitarie e al governatore della Regione Donato Toma che gli ha telefonato di aver avuto pochissimi contatti nel periodo tra il 1 marzo e i giorni successivi, di non aver frequentato assolutamente locali pubblici e di essersi limitato a fare la sala operativa nell’ambito dell’attività di volontariato che lo vede impegnato.

Rischia anche chi sta diffondendo il fake

La Procura della Repubblica sta procedendo a identificare l’autore del messaggio, configurando il reato di procurato allarme, il 658 del Codice Penale. Di questo reato saranno chiamati a rispondere anche le persone che hanno divulgato la traccia audio. “La Procura rimane vigile per verificare il rispetto delle ordinanze emesse dal governo e il compimento di qualsiasi forma di condotta che dovesse essere idonea a favorire la propagazione del virus” si legge nella nota.

Ore 13 – Tampone negativo per medico del Cardarelli in contatto col 32enne

A Campobasso si tira un sospiro di sollievo: è risultato negativo il tampone a cui era stato sottoposto questa mattina un medico dell’ospedale Cardarelli che era venuto a contatto con lo studente di Medicina nonchè volontario della Croce Rosse ricoverato nel reparto di Malattie Infettive per un’infezione da Covid-19. Il 32enne era risultato positivo dopo un viaggio a Milano. E stamattina la notizia dell’indagine sanitaria necessaria per il dottore che presta servizio nel nosocomio del capoluogo aveva messo in agitazione anche il personale del reparto in cui opera.

ore 12 – UNITA’ DI CRISI IN RIUNIONE: OK A RIAPERTURA DI OSPEDALI A LARINO E VENAFRO E ASSUNZIONE MEDICI

Riaprire gli ospedali di Larino e Venafro e riassumere medici con procedura di urgenza: questa la decisione dell’Unità di crisi regionale che si è riunita questa mattina (12 marzo), il giorno dopo il primo caso di contagio registrato a Campobasso. Il vertice, presieduto dal presidente Donato Toma, si è appena concluso.

Il capo della Giunta regionale ha condiviso con il commissario ad acta Angelo Giustini la proposta di riaprire gli ospedali di Larino e di Venafro, invocati in questi giorni a gran voce e da più parti per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione e ai contagi da coronavirus. In particolare la riapertura del Vietri è stata rilanciata dopo la chiusura dell’ospedale di Termoli.

Secondo obiettivo condiviso: l’aumento del personale sanitario. E dunque l’assunzione di nuovi operatori con procedura di urgenza.

Nelle prossime ore, dunque, Toma attiverà le procedure per chiedere la copertura economica al Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Il Tavolo, inoltre, ha concordato sulle modalità di controllo da parte dei sindaci del rispetto della quarantena e sull’attivazione di un numero verde e di una email dedicata della Protezione civile per ricevere informazioni logistiche non sanitarie.

Al tavolo erano presenti oltre al presidente Giunta regionale, il sottosegretario Presidenza Giunta regionale, i prefetti delle Province di Campobasso e Isernia, il commissario ad acta per il Piano di rientro dal debito sanitario Angelo Giustini, i presidenti delle Province di Campobasso e Isernia, il presidente Anci Molise, il direttore generale Asrem Oreste Florenzano e quello sanitario Scafarto, il direttore generale Salute Regione Molise, il direttore del Dipartimento IV della Giunta regionale, il dirigente del Servizio Protezione civile regionale e i presidenti Ordine dei medici di Campobasso e Isernia.

PRIMO CASO DI COVID-19 A CAMPOBASSO, SI INDAGA LA RETE DI CONTATTI DEL CONTAGIATO

Sono 16 i casi accertati di coronavirus in Molise. La giornata di ieri, 11 marzo, è stata particolarmente drammatica a Campobasso, dopo che si è diffusa la notizia della positività di un 32enne studente di Medicina all’Università del Molise, tornato da Milano il 1 marzo scorso e regolarmente autodenunciatosi all’Asrem così come altre 400 persone. Tuttavia è la catena di contatti avuti negli ultimi giorni nel capoluogo a preoccupare maggiormente la popolazione campobassana, andata in fibrillazione quando si è appresa la notizia del primo caso di Covid-19 in città. Il giovane infatti non era in quarantena perché quando è rientrato non era ancora obbligatorio farlo.

DONNA CON SINTOMI SIMILI A CORONAVIRUS, FINORA NIENTE TAMPONE

Si sta procedendo alla valutazione clinica della donna arrivata ieri notte da Termoli al Cardarelli di Campobasso con una sintomatologia che per certi versi presenta delle similitudini con quella del coronavirus. Tuttavia la signora non è ancora stata sottoposta a tampone perché probabilmente i medici ritengono che non abbia contratto l’infezione ma abbia una patologia diversa.

I CONTATTI DEL 32ENNE DI CAMPOBASSO POSITIVO SOTTOPOSTI A TAMPONE

Sono stati invece sottoposti a tampone per Covid-19 i contatti più stretti del 32enne ricoverato in malattie infettive, che sta bene e la cui situazione clinica non è precipitata ma è stabile. L’indagine epidemiologica sta andando avanti e nel frattempo sono state monitorate le condizioni di alcuni fra i suoi contatti, tra cui appunto un operatore sanitario.

OSPEDALE SAN TIMOTEO, AL VIA LA SANIFICAZIONE

Intanto al San Timoteo di Termoli, come annunciato ieri dal governatore Donato Toma, è iniziata oggi la sanificazione dei locali, partendo proprio dal pronto soccorso dal reparto di Medicina d’urgenza e dalla Rianimazione, dove tutti e tre i degenti erano stati trasferiti alla fine della scorsa settimana. Si procederà per step, ovvero un’area alla volta ed entro domenica dovrebbe essere tutto terminato. Come noto infatti tra i contagiati termolesi che sono rientrati per qualche giorno a lavoro – prima che i sintomi si manifestassero – c’è anche una dottoressa in servizio nel reparto di Rianimazione e suo marito, infermiere di sala operatoria. Il medico 61enne in Terapia Intensiva invece, dopo la vacanza in Trentino non ha mai fatto ritorno nel nosocomio termolese.

16 CASI IN MOLISE, SEMPRE 3 IN CONDIZIONI SERIE

Il giovane è ricoverato quindi nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli insieme con altre tre persone che in Molise hanno il Covid-19. Sono invece tre i ricoverati in Terapia Intensiva mentre altri 9 contagiati proseguono il decorso della malattia a casa. Va ricordato inoltre che un uomo molisano ha perso la vita dopo aver contratto il nuovo coronavirus. Si tratta dell’89enne di Sesto Campano che era ricoverato allo Spallanzani. Dal conteggio rimane esclusa anche la guardia medica di Venafro che è sempre rimasta in cura nel Lazio.

DONNA ARRIVATA IN AMBULANZA IN SERATA, MA NON E’ DI CAMPOBASSO

Nella serata di ieri inoltre una donna di 51 anni con sospetto coronavirus è stata trasportata in ambulanza dal 118 al Cardarelli. Tuttavia la signora non è di Campobasso, ma arriva da Termoli ed è originaria di Foggia. I risultati sul tampone che le è stato fatto si dovrebbero conoscere oggi.

OGGI SANIFICAZIONE AL SAN TIMOTEO E DIVERSI PUNTI DI CAMPOBASSO

Nella giornata odierna inoltre sarà sottoposto a sanificazione l’ospedale San Timoteo di Termoli che risulta chiuso da 8 giorni a causa della positività al Covid-19 di alcuni operatori sanitari che erano stati al lavoro all’interno del nosocomio. Nelle scorse ore sono stati dimessi gli ultimi 5 pazienti che erano ricoverati e anche medici e infermieri hanno potuto lasciare il presidio ospedaliero.

Invece a Campobasso è prevista la sanificazione delle aule e degli uffici dell’Università del Molise, frequentata dal contagiato di Campobasso. L’Unimol precisa tuttavia che questa seconda ondata di igienizzazione era già in programma. Anche due centri commerciali di Campobasso dovrebbero essere sanificati in giornata.

Seguono aggiornamenti