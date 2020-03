SALGONO A 4 I TERMOLESI CONTAGIATI, IN TOTALE SONO 7 IN REGIONE

Sono quattro i pazienti contagiati dal covid-19 a Termoli, cittadina che da questa mattina è in emergenza. Oltre al medico sessantenne attualmente ricoverato in condizioni serie nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso, hanno contratto il virus anche un operatore sanitario e due persone, tutti facenti parte della stessa comitiva che ha trascorso diversi giorni di vacanza nel Nord Italia, in Trentino Alto-Adige.

A questi vanno aggiunti i tre casi di Montenero di Bisaccia (una delle pazienti è stata già dimessa). In più c’è il caso dell’89enne di Sesto Campano che però non è in carico all’Azienda sanitaria regionale. Si trova ricoverato infatti allo Spallanzani di Roma, e prima ancora si trovava all’Ospedale di Cassino.

INTERDIZIONE TEMPORANEA DELL’OSPEDALE DI TERMOLI

Il Pronto soccorso di Termoli subirà una interdizione temporanea. Lo hanno comunicato in conferenza stampa i vertici sanitari e della Regione che hanno anche spiegato come siano stati allertati gli ospedali di Foggia e Vasto. A quanto pare solo il nosocomio di Vasto si è reso disponibile.

Toma – in sede di conferenza stampa oggi 5 marzo – ha chiesto all’Asrem un rapporto per sapere se ci sono colpe da parte dei medici. “Chi non rispetta protocollo prima verrà curato e poi dovrà dare conto”. Il Presidente ritiene dunque di dover accertare se c’è stata negligenza da parte di qualcuno.

LE CONDIZIONI DI SALUTE DEI CONTAGIATI

I tre nuovi casi – riferisce l’Ansa – si trovano nelle rispettive abitazioni in regime di isolamento sorvegliato, in attesa del test di conferma inviato come da protocollo all’Istituto Superiore di Sanità, dalla Azienda sanitaria regionale. E’ in corso dalle 12 di stamattina una conferenza stampa cui partecipa anche il governatore Donato Toma e il direttore generale Oreste Florenzano per gli aggiornamenti del caso e la comunicazione di misure straordinarie prese a tutela della popolazione. Confermato che nessuno dei ricoverati (o pazienti in isolamento) si trova in condizioni critiche. Nessuno infatti è in terapia intensiva.

TAMPONI SU DIVERSI OPERATORI SANITARI

La situazione è sotto controllo ma è comprensibile il timore che ci possano essere altri contagiati. Proprio per questa ragione si sta attendendo da Campobasso l’arrivo di una equipe che dovrà effettuare tamponi sui diversi operatori sanitari in servizio nei giorni scorsi.

TAMPONI A SESTO CAMPANO e TERMOLI

“In queste ore si stanno eseguendo e si eseguiranno ulteriori tamponi sia a Sesto Campano che a Termoli”, così la direttrice amministrativa dell’Asrem Virginia Scafarto.

BLOCCATI ATTIVITà AMBULATORIALI, CAMBIO TURNO E INTERDETTO IL PRONTO SOCCORSO

Intanto l’ospedale San Timoteo di Termoli (compreso il Pronto Soccorso) è stato temporaneamente chiuso al pubblico. Gli ambulatori non effettuano il servizio come da disposizione arrivata da Campobasso, mentre ai parenti e familiari delle persone ricoverate è stato momentaneamente interdetto l’accesso ai piani superiori.

In queste ore frenetiche è arrivato nel nosocomio termolese anche il Commissario di Polizia Nevio Di Vincenzo, per seguire da vicino l’evolversi della situazione e il da farsi.

Seguono aggiornamenti