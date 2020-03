Mazzuto in video conferenza coi sindacati, verso accordo per la Cig

L’assessore regionale al Lavoro Luigi Mazzuto ha incontrato in video conferenza nel pomeriggio odierno i segretari generali regionali delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, per condividere e definire, in tempi rapidissimi, le procedure regionali che dovranno consentire l’immediata fruibilità della cassa integrazione per i lavoratori, così come previsto dal decreto ‘Cura Italia’-

Hanno presenziato Paolo De Socio (Cgil), Gianni Notaro (Cisl) e Tecla Boccardo (Uil) condividendo uno specifico piano di lavoro proposto dalla struttura regionale che porterà, già nel corso dei prossimi due giorni, a strutturare uno schema di accordo-quadro regionale che potrebbe essere conseguentemente sottoscritto nella giornata di lunedì 23 marzo.

Nel frattempo “la Regione Molise predisporrà idonee istruzioni operative, funzionali a veicolare correttamente le istanze di accesso allo strumento da parte dei datori di lavoro e a gestirne in tempi brevi l’esame istruttorio, la fase di decretazione e il conseguente inoltro al sistema informativo dell’Inps degli elenchi dei percettori dei trattamenti”.