Mascherine per tutti, Comune replica a M5S: “Costi insostenibili”

Il Comune di Termoli ha replicato alla proposta di acquisto di mascherine per le famiglie termolesi formulata dai consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle.

“Pur apprezzando l’interesse di salvaguardare tutta la popolazione in un momento così delicato, si ricorda che il sistema di acquisto previsto dalla Protezione Civile nazionale si trova sulla piattaforma Consip che è gestita dal commissario Arcuri. Tutti gli enti nazionali devono far pervenire loro prenotazioni non conoscendo in seguito neanche la tempistica delle consegne.

Il Comune di Termoli sta monitorando la situazione e ha verificato che purtroppo sono in corso basi d’asta non sostenibili dai piccoli enti.

Inoltre, risulta che lo stesso Consip sia in difficoltà nel reperire mascherine e amuchina tanto che nelle ultime ore ha invitato tutte le aziende produttrici italiane e non ad abilitarsi al mercato della pubblica amministrazione per esporre i propri cataloghi e facilitare in tal modo le procedure di approvvigionamento”.