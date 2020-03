Cambiano le tipologie di rifiuto, non le abitudini. Guanti in lattice e mascherine, sono questi i novelli rifiuti abbandonati per strada al tempo del Coronavirus.

Vecchia invece è la incivile tendenza a gettare ciò che non serve più nella natura, come se non ci fosse altro modo di liberarsene. Le immagini che vi mostriamo sono state scattate oggi, 16 marzo, nel quartiere di Difesa Grande a Termoli.