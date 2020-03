Le previsioni in Molise

MERCOLEDÌ 25 Il beltempo del mattino di mercoledì 25 marzo non deve ingannarci perché sarà solo passeggero: anche per questa giornata, infatti, sono previste molte nubi, tanto freddo e soprattutto neve. Ampiamente soleggiata o con innocue coperture nuvolose sarà solo la prima metà della giornata poi deboli piogge arriveranno già nel pomeriggio a Isernia e San Martino in Pensilis. Ma è in serata che è prevista una giravolta del meteo con rovesci su gran parte del Molise e neve. I fiocchi cadranno a quote medio alte (Cercemaggiore) e in montagna, sia sul Matese che nella provincia pentra, durante la notte anche a quote più basse e nel capoluogo mentre altrove, andando verso la costa, continuerà a piovere o a fare nevischio. Le temperature saranno lievemente più alte rispetto a martedì sia nei valori minimi che massimi