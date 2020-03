Ci sono ragazzi e ragazzi. Giovani che hanno fatto indignare l’Italia dopo un sabato sera trascorso accalcati gli uni agli altri, a bere e a brindare sui Navigli di Milano o ad Agrigento. Qualcuno era pure ‘scappato’ dalle regioni rosse mentre il contagio da Covid-19 travolgeva l’Italia come uno tsunami. Contro ogni logica e regola di buonsenso o di rispetto verso gli altri.

Pochi giorni dopo e con la stretta definitiva sul Paese, totalmente considerato ‘zona a controllo rafforzato’ nella quale sono limitati gli spostamenti, ci sono persone che hanno deciso di fare qualcosa per il prossimo. Anzi, per chi rischia di più in questa epidemia: gli anziani.

Per loro si mobilita la meglio gioventù molisana. In particolare, dall’idea di Luciano Parisi, designer di 34 anni, è nato il servizio “Prondo” che consentirà di alleviare loro il peso di dover uscire di casa per andare a fare la spesa o in farmacia ad acquistare qualche farmaco ed esporsi ad un rischio contagio che è letale soprattutto per gli ottantenni. Non solo: “Abbiamo pensato a coloro che non sono auto muniti e ai malati”, racconta a Primonumero. Quindi, le persone che possono più difficilmente spostarsi con le nuove regole sulle autocertificazioni e con le limitazioni vigenti: gli spostamenti sono consentiti sono per motivi di lavoro, di salute o in caso di necessità.

“Abbiamo deciso di fare qualcosa per gli altri, di aiutare gratuitamente gli anziani. L’emergenza coronavirus ha ormai stravolto la quotidianità di tutti”, spiega Luciano, il responsabile di questa iniziativa, colui che risponde al telefono per le richieste e coordina le consegne. Il 34enne campobassano è facilmente riconoscibile grazie alla felpa – con tanto di scritta ‘Prondo’ – realizzata gratuitamente da Linea Molise Pubblicità che in questo modo ha dato il suo contributo all’iniziativa di solidarietà.

“Ho pensato di rendermi utile agli altri, ad un territorio ed una comunità che in grande percentuale supera i 65 anni di età”. Com’è nato il nome ‘Prondo’? “Doopo una telefonata a mia nonna…”. Da qui quindi l’intuizione di Luciano. “Il servizio ‘Prondo’ nasce per rispondere alle necessità soprattutto degli anziani, ai quali è stato suggerito di restare a casa per salvaguardare la salute ed evitare il rischio di contagio”.

Come funziona il servizio? Basta telefonare sul numero di cellulare di Luciano – 351 7879097 – e poter usufruire della consegna a domicilio della spesa o dei medicinali generici evitando le lunghe attese nelle farmacie e nei supermercati dove si entra a scaglioni per garantire le distanze di sicurezza e ridurre il rischio contagio.

Il servizio è stato attivato nel Comune di Campobasso e nei Comuni limitrofi nel raggio di 15 chilometri: Luciano quindi potrà arrivare anche nei paesi vicini al capoluogo, come Ferrazzano, Campodipietra, Ripalimosani e Toro.

E’ possibile consultare anche la pagina Facebook creata per ‘Prondo’.

Segnalaci la tua storia positiva scrivendo un messaggio al numero 342.7494794