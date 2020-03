L’omaggio che commuove, pattuglie al Cardarelli e saluto ai sanitari in trincea: “Siete eroi, vi siamo vicini”

Un corteo di macchine partito dalla questura di Via Tiberio oggi alle prime ore del mattino. Non ci sono arresti da eseguire né operazioni di polizia da definire, l’obiettivo è un abbraccio corale, un omaggio di tutte le forze dell’ordine della provincia agli operatori sanitari impegnati nella trincea dell’ospedale Cardarelli e di tutti gli ospedali della regione.

Sono arrivati a sirene spente, ma con le luci accese delle auto di servizio, per salutare medici, infermieri, personale Oss, tutti coloro che sono impegnati senza sosta a salvare le vite della popolazione in questa lotta senza tempo contro il Coronavirus. Un saluto di vicinanza ai pazienti e a chi li assiste con straordinario coraggio e dedizione.

Quindi in corteo: sono arrivati carabinieri, poliziotti, agenti della municipale, uomini dei vigili del Fuoco e delle fiamme gialle. E la pelle si è accapponata, non per il freddo, ma quando tutti disposti, gli uomini e le donne in uniforme, hanno obbedito con slancio ed emozione al comando del dirigente della Polstrada, Marco Graziano: “Reparto, saluto”.

La mano alla visiera, le luci dein lampeggianti, una lunga pausa di silenzio che ha rigato i volti dei presenti scesi ad accogliere questo straordinario saluto e, subito dopo, un lunghissimo applauso di incitamento e apprezzamento, chiuso dalle parole del questore: “Buon lavoro”.

Tutti insieme, anche questi altri eroi che ugualmente tutti i giorni sono lungo le strade per garantire quell’indispensabile rispetto delle regole utile a frenare il contagio, hanno voluto – in questo modo – dare coraggio a chi lotta contro il Covid, a chi col virus ha a che fare ogni giorno “respirandolo” nella sofferenza dei pazienti e nella paura di chi teme il peggio.

“Onore a queste persone rinchiusi negli ospedali e impegnati in prima linea in questa guerra” hanno commentato gli uomini in uniforme.