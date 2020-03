Lo sport ‘chiude’ fino al 3 aprile: sospensione per ogni tipo di attività

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha deciso: stop a tutto lo sport italiano fino al 3 aprile. La decisione è presa e sarà ratificata domani, 10 marzo, attraverso un apposito decreto della Presidenza del Consiglio. E il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, si è detto felice dell’esito dell’incontro avuto tra Coni e Federazioni, annunciando di essere al lavoro per il provvedimento.

Sospese dunque le attività sportive di ogni livello. La misura non riguarda competizioni internazionali: il riferimento è soprattutto per le partite di Champions ed Europa League. In particolare, Inter-Getafe di giovedì prossimo.

Lo stesso Comitato Regionale della Figc Molise ha diramato una nota in cui spiega che “il Consiglio Direttivo della Lnd ha stabilito che tutte le attività dilettantistiche sia nazionali che territoriali vengano sospese sino al 3 aprile raccomandando alle società di attenersi, per eventuali sedute di allenamento, alle disposizioni del DPCM di domenica 8 marzo 2020. Gli uffici del C.R. Molise e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi dal 10 al 14 marzo. Dalla data odierna sino al 3 aprile tutti i contatti con le società saranno tenuti per via telefonica e telematica”.