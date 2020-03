Lo sport chiude al pubblico fino al 3 aprile. Serie D: si attendono decisioni ufficiali

In serata è arrivato il decreto sull’emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda lo sport, si è deciso che le manifestazioni chiudono al pubblico per un mese, fino al 3 aprile. Dunque, porte chiuse, dal calcio al basket alla pallavolo. E non fa eccezione la serie D, che tra l’altro in mattinata, per quel che concerne il girone F, aveva rinviato le partite di domenica prossima al 15 marzo: questa decisione potrebbe essere soggetta a cambiamenti nelle prossime ore.

Questa la parte del decreto che riguarda la parte sportiva: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle disposizioni del presente decreto che producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.

Entrando nel merito della decisione, per le molisane di serie D si prospettano tre match a porte chiuse. Il Campobasso sarà impegnato nell’ordine contro Giulianova in trasferta, Cattolica in casa e Fiuggi fuori. Poi, salvo nuove decisioni in merito, si tornerebbe a giocare col pubblico. Ma è chiaro che azzardare previsioni ora sarebbe ridicolo considerando la situazione emergenziale che si sta vivendo.