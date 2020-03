Lo shopping ai tempi del coronavirus: i consigli per fare acquisti online

In questo periodo storico gli italiani stanno imparando a fare di necessità virtù e anche i meno tecnologici hanno capito che internet è un valido strumento per porre rimedio a molte difficoltà quotidiane. Lo shopping online è da diverso tempo sempre più protagonista nella routine di molte persone, ma nel momento in cui si hanno difficoltà a muoversi liberamente per le città e i negozi sono perlopiù chiusi, diventa ancora più importante.

Come risparmiare sul web

Chi fa acquisti online da anni sa bene che questo canale permette di risparmiare a patto di utilizzarlo nel modo corretto, seguendo alcuni consigli indispensabili. Il primo consiglio è di acquistare sempre su siti conosciuti e affidabili. Un altro suggerimento è sì di approfittare delle offerte, ma senza lanciarsi ciecamente in rete a caccia di coupon che spesso possono rivelarsi ingannevoli. C’è ad esempio la possibilità di approfittare di sconti su e-commerce specializzati nel settore della moda, come YOOX, dove si possono trovare ancora saldi nella sezione donna e fare così acquisti sicuri senza rinunciare alla qualità. Altra cosa importante è di non limitarsi mai a una singola opzione ma di esplorare il web il più possibile, perché sui motori di ricerca è davvero semplice fare dei rapidi confronti dei prezzi e valutare la convenienza delle varie opzioni proposte dalle aziende. Un altro strumento molto comodo sono le mailing list: alcuni shop online, infatti, inviano agli iscritti delle email con una serie di promozioni particolarmente interessanti di cui vale la pena approfittare.

Come evitare le truffe online