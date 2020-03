Linee telefoniche intasate: “Chiamate i vostri medici di base, non la Asrem”

Centinaia gli utenti molisani che da ore e ore non riescono a contattare i numeri di riferimento dell’emergenza coronavirus per segnalarsi alle autorità sanitarie e denunciare il loro rientro in Molise. I numeri di riferimento del Molise (0874.313000 – 0874.409000) sono in tilt, con attese fino a un’ora e senza la garanzia di poter parlare con un operatore. Decine le proteste che arrivano, anche attraverso consiglieri comunali. Il collasso delle linee telefoniche è dovuto, spiega il direttore generale Asrem Oreste Florenzano, alle tantissime chiamate in arrivo da parte dei cittadini che negli ultimi 15 giorni hanno avuto contatti ravvicinati con il Neuromed di Pozzilli, l’Istituto dove si registra un cluster con 9 persone (pazienti) infetti. I sindaci della maggior parte dei Comuni infatti hanno invitato, con pubblici avvisi, le rispettive cittadinanze a segnalare contatti con il Neuromed sulle linee Coronavirus regionali, che però hanno un’altra funzione, come si chiarisce nella nota arrivata da parte del dipartimento prevenzione.

“In seguito alle ordinanze emesse da numerosi Sindaci che chiedono agli utenti della NEUROMED di contattare i numeri regionali per autodenunciarsi, si è registrato un flusso di chiamate smisurato nelle ultime 24 ore tale da generare ore d’attesa.

Vogliamo quindi precisare che le Linee Telefoniche Regionali Coronavirus sono state istituite per censire ogni cittadino che entra o soggiorna nella regione Molise.

Pertanto, per ogni altra necessità sanitaria e per il caso NEUROMED, invitiamo i cittadini a chiamare il proprio medico curante per essere censiti, sarà lui a inviare i vostri dati al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica attraverso la seguente email: coronavirus@asrem.org”.