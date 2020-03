Limitata l’attività di pesca, stop per molte barche fino al 27 marzo

Da ieri mattina i motopescherecci dell’Associazione Armatori Pesca Molise si sono accordati per limitare l’attività di pesca dal 23 al 27 marzo.

La decisione è stata presa al fine di attuare misure cautelative in autotutela per prevenire e tamponare gli effetti del contagio da coronavirus nel settore della pesca e del relativo indotto commerciale e lavorativo. Una misura limitativa, insomma, tale per cui solo alcune barche andranno in pesca al fine di garantire il fabbisogno alimentare ittico.

La posizione dominante dell’Associazione Armatori è che la sicurezza dei pescatori e delle loro famiglie deve prevalere su ogni altro interesse. “Ben venga comunque ogni forma di sostegno economico per gli armatori e i marinai” che, come noto, stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista economico stante il crollo della domanda del prodotto.

“L’Associazione auspica il coinvolgimento di tutta la marineria locale alla limitazione dell attività di pesca con il conseguente rallentamento dei movimenti commerciali in ambito portuale e nei mercati ittici”.