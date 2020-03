Lettera da un 12enne al direttore: l’antidoto alla paura viaggia su un quaderno a righe

Ai direttori di giornali arriva un’infinità di lettere. A volte sono lettere di protesta, a volte di complimenti e sostegno. Spesso queste lettere contengono richieste specifiche e preghiere ad attivarsi per questo o quell’altro. Più raramente sono lettere – che arrivano sulla mail personale o su quella di redazione, ma anche tramite facebook e whatsapp – di persone che vogliono condividere un momento, una particolare situazione con il “direttore”, cioè la figura che incarna il loro organo di informazione di riferimento. Sono, queste, le lettere più belle da leggere e anche, lo ammetto, quelle che nei momenti più difficili mi salvano.

Fare il direttore di un giornale, soprattutto in situazioni come questa che stiamo vivendo tutti insieme e che è inedita anche per me, mi mette davanti a una grande responsabilità e al rischio costante di fare errori. Queste lettere, che certificano un filo diretto con i lettori e mi ricordano, proprio quando ne ho più bisogno, la bellezza di una professione che consiste soprattutto nell’ascoltare le persone, sono un antidoto alle delusioni, alla paura di non farcela, allo sconforto che attanaglia i direttori di giornali esattamente come succede a tutti.

Oggi però sono fiduciosa. Oggi, anche davanti a una cronaca globale che restituisce notizie drammatiche di contagi, di morti, di terrore fra la gente e fatica angosciante negli ospedali, mi sento piena di speranza. E il motivo è una lettera. L’ha scritta Francesco, che ha sol 12 anni e vive a Campobasso. Mi racconta quello che sta facendo in questi giorni di isolamento in casa, come gli va la vita, e cosa vede dalla sua cameretta, cosa pensa di questo coronavirus e della vita cambiata. Ma soprattutto mi regala una luce fatta di parole scritte a penna sul suo quaderno di scuola. Siccome è un antivirus molto efficace, e lo dico per averlo sperimentato di persona, mi fa piacere condividerlo con tutti voi. Grazie Francesco.

“Cara Monica, mamma ha detto che dovevo scrivere al direttore il “mio coronavirus”, scusa se ti chiamo Monica ma io ti conosco, sei amica di mamma e la parola direttore è più lontana di come siamo già lontani.

Comunque il mio coronavirus io lo vivo pensando a quante cose belle succederanno dopo che tutto questo finirà perche io sono sicuro che finirà e noi avremo imparato a volerci più bene.

La mattina studio on-line, il pomeriggio faccio le video chiamate con compagni, mi alleno pure e qualche volta aiuto pure a mamma a lavorare. Per esempio il video dell’applauso ai dottori te l’ho fatto io.

Io penso soprattutto ai nonni che sono un po’ più in pericolo e a tanti ragazzi che sono già malati e quindi potrebbero essere contagiati e finire in ospedale. Penso ai dottori e agli infermieri ma pure ai poliziotti e ai carabinieri che devono far rispettare queste regole perché non tutti lo fanno.

Penso a tante cose ma non posso fare niente se non stare a casa per aiutare tutti. Penso pure a voi giornalisti che dovete uscire per dirci quello che succede e mi dispiace per tutti.

Io vorrei abbracciare a tutti ma non posso però ho imparato a pensarvi e forse prima non lo facevo Poi ho pure imparato che ci vogliamo tutti bene perché siamo tutti uniti e non vedo l’ora di tornare a corrervi incontro per saltarvi al collo“.

Ciao a tutti, Francesco. #celafaremo

Segnalaci la tua storia positiva scrivendo un messaggio al numero 342.7494794