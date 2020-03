Mascherine di colori sgargianti fatte in casa da distribuire gratuitamente alla cittadinanza. Alla ‘chiamata alle armi’ non potevano non rispondere i gruppi Donne & Mamme Termoli e MoliSanità L113, ormai da tempo impegnati per il bene della collettività.

Il loro impegno ha solo mutato forma, ma non sostanza. Così, ai tempi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del nuovo Coronavirus, il gruppo nato per difendere il diritto alla nascita a Termoli si è messo d’impegno per produrre mascherine. Infondo sempre di difendere la vita si tratta.

Foto 3 di 3





Oltre al Gruppo hanno già aderito alcune donne termolesi che si sono messe a disposizione – in maniera volontaria e gratuita – per cucire mascherine in Tnt (tessuto non tessuto). Il materiale è frutto della donazione delle aziende Cartosud e Termoplast, la forza lavoro invece è tutta loro.

“Saranno distribuite gratuitamente, a tutta la popolazione in bustine sigillate, dove troverete n°2 mascherine, accompagnate da un foglietto informativo”, si legge sulla pagina facebook.

Dove si precisa anche che le mascherine in questione prima dell’uso vanno disinfettate e che a breve verrà reso noto dove sarà possibile trovarle.

Il foglietto informativo poi precisa che “Questa mascherina non è omologata contro il Covid-19 ma utilizzata insieme alle norme di comportamento preventivo (distanza di sicurezza e pulizia mani) diventa efficace per la prevenzione.

La mascherina è lavabile, con prodotti disinfettanti e acqua calda, si consiglia la stirature con ferro a vapore, attraverso un telo di lino o di spugna”.

Non sono dispositivi individuali di protezione omologati, insomma, ma il loro utilizzo accompagnato ad altre norme comportamentali può sicuramente essere utile. Così come utile alla collettività – oltre che encomiabile – è la buona volontà e il lavoro di mani operose che queste donne ci stanno mettendo. Le immagini ritraggono alcuni momenti della realizzazione ‘in casa’.