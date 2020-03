L’azienda edile Pasquale Ciocca, sponsor Campodipietra Calcio, dona ventilatore polmonare

Batte sempre il cuore molisano. Un altro imprenditore ha deciso di donare. Pasquale Ciocca, titolare dell’omonima impresa edile, ha inviato nella giornata di ieri un bonifico del valore di 10.370 euro, il costo di un ventilatore polmonare che contribuirà a rafforzare la strumentazione sanitaria dell’Asrem per fare fronte alle emergenze da terapia intensiva, frequenti in questi giorni a causa del coronavirus.

Ciocca, la cui azienda è ubicata a Campobasso sulla strada che porta a Ferrazzano, è operativo sul mercato edilizio dal 1997. Restituisce al territorio molisano anche attraverso lo sport. E’ noto infatti per essere il main sponsor del Campodipietra Calcio, società che milita in Eccellenza, quarta in classifica al momento della sospensione dei campionati. Un club totalmente molisano che punta molto sui calciatori locali, comprese le giovanili, ed è gestita ottimamente dal dottor Nicola Iacovelli, coadiuvato tra gli altri dal consigliere regionale Gianluca Cefaratti. Un bell’esemio di organizzazione, quello della società che gioca attualmente al campo Acli, club con il quale due anni fa c’è stata la fusione, e che attende con ansia la realizzazione del manto in sintetico nella struttura di Campodipietra. Operazioni di là da venire, nel frattempo il club, e i molisani tutti, plaudono alla sensibilità di Pasquale Ciocca che ha trovato il modo di rendersi utile per scopi ancora più importanti.