L’Asrem sospende le attività ambulatoriali anche all’ospedale “F.Caracciolo”

Sono sospese anche le attività ambulatoriali istituzionali e di libera professione erogate presso l’ospedale Caracciolo di Agnone . Un provvedimento momentaneo che parte da oggi – giovedì 12 marzo – e il cui termine è previsto il 22 marzo salvo eventuali proroga . La comunicazione porta la firma del direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano e del direttore sanitario Scafarto.

Un provvedimento che si è reso necessario per arginare il potenziale rischio di contagio rappresentato dall’accessoj dei pazienti alla struttura . Sono sospese anche tutte le attività di ricovero in elezione.

Le attività ambulatorio ali saranno organizzate al fine di assicurare comunque le erogazione delle prestazioni ambulatorio ali che hanno motivo d’urgenza , nonché quelle di dialisi .

Per questi motivi sono sospese anche le prenotazioni per posti disponibili in agenda che rientrano nel periodo compreso tra il 12 e il 22 marzo . Sarà possibile prenotare sia attraverso il call center che attraverso gli sportelli Cup solo le prestazioni che hanno motivo d’urgenza .

Per non creare disagi alla cittadinanza a seguito delle disposizioni , i responsabili degli ambulatori contatteranno i pazienti già prenotati per organizzare in sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali , l’eventuale rinvio di quanto già programmato.