L’Airino termina la stagione perdendo 100-54 contro l’Antoniana

Si conclude una stagione difficile per l’Airino basket che ieri 1 marzo ha perso in casa per 100-54 contro l’Antoniana Pescara, formazione penultima in classifica.

Il match valido per l’11esima e ultima giornata di ritorno del girone unico della serie C Silver Abruzzo/Molise ha visto i ragazzi di coach Coppola mettercela tutta come di consueto, e riuscire a mettere a segno un buon numero di canestri, ma senza mai impensierire nel punteggio gli ospiti.

L’Airino ha disputato l’intera annata solo coi ragazzi del proprio vivaio, molti dei quali prelevati dall’under 18. Sono arrivate venti sconfitte, ma senza perdere l’orgoglio di portare i colori dell’Airino.

Airino Basket 54- Antoniana 100

Airino

Lentinio 15, Inno 9,Raffaele 8,Venditto 8,Landolfi 5,Del Grande 4, Morelli 3,Grasso S. 2, Tozzi, Grasso L,

Allenatore Coppola

Assistente Perugini

Antoniana Pescara

Di Santo 2,Paoletti 5, D’Annunzio 10, Bischeri i 2,Mijatovic 13, Pacchioli 25, Scavongelli 14, Mastrodomenico 16, Pace 11

Allenatore Pace

12/28 11/34 19/25 12/15

Arbitri

Ferraioli A. Saltarella F.