Ladri in BMW nera rubata perlustrano ville: le telecamere li scoprono, paese mobilitato

Una BMW scura che carica due uomini appena usciti da un’area limitrofa al giardino di una villa lungo viale Colombo, a Guglionesi. Il filmato è inequivocabile e testimonia una “perlustrazione” finalizzata a svaligiare le abitazioni. Ma ai potenziali ladri stavolta è andata male, perché una indagine lampo degli stessi cittadini, aiutati da un video del quale pubblichiamo alcuni frame, li ha messi in fuga.

Non prima però che sia stato preso il numero di targa del Suv, che è risultato privo di assicurazione e rubato nel Lazio circa 15 giorni fa.

È accaduto ieri sera, 4 marzo, alle 18 e 25 circa. La BMW si è fermata sul ciglio della strada per caricare i due uomini, notati da un automobilista che li ha descritti come due persone alte e verosimilmente di nazionalità straniera. Le immagini sono chiarissime: il Suv prende a bordo i due, che escono lateralmente dal giardino, dopo aver fatto una inversione e si allontana in tutta fretta in direzione Guglionesi.

Immediatamente sono stati attivati i cittadini e i carabinieri della stazione locale, che ora grazie al numero di targa hanno avviato le indagini. Il sospetto è che si tratti di due “professionisti del crimine”, probabilmente appartenenti a una delle tante bande di ladri specializzati, che in Molise hanno già tentato diversi colpi in aree centrali della regione. Non è escluso che possa esserci anche un basista locale, figura preposta a indirizzare i malviventi verso i migliori bersagli da derubare, fornendo le dritte per semplificare i furti e le informazioni sulle abitudini dei proprietari.

Solo l’altra mattina, tra le 9 e le 11, sono stati svaligiati alcuni garage della zona case Fiat, aperti facilmente dai ladri che hanno sottratto attrezzi agricoli, olio, perfino biciclette. E anche su questi episodi è scattata una indagine sulla base delle denunce.

Il sistema di telecamere, attivate sul territorio urbano da poco tempo ma perfettamente funzionanti, ha il merito in questo caso di aver mandato in fumo le brutte intenzioni dei ladri, inchiodati da un filmato che in breve ha fatto il giro dei social, avallato dalle testimonianze dirette di chi ha notato l’auto e i suoi occupanti.

Sono decine le telecamere in funzione, e alcune si trovano proprio all’altezza del vicino spartitraffico della villa oggetto di attenzioni non richieste da parte della coppia, che ha insospettito due automobilisti, uno dei quali carabiniere in borghese.

A questo si aggiungono le telecamere della videosorveglianza privata, che hanno svolto efficacemente la loro parte. Il filmato è stato acquisito dalle forze dell’ordine come pure il video girato dalle telecamere pubbliche poste all’incrocio.