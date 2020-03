La vita non ha senso senza l’altro. Ora lo sappiamo

di Antonello Barone

Cara direttrice,

mi piace pensare che la tua rubrica antivirus sia un oasi quotidiana dove rifocillare lo spirito durante questa traversata nel deserto. Ti affido questa suggestione. Le parole che guardano al futuro con spavento esorcizzano i drammi del presente, ci danno la lungimiranza per evitare gli errori in esse descritti e trovare via di fuga alternative.

Solo un anno fa, nell’incipit di una novella dispotica che hai avuto la cortesia di pubblicare dal titolo Il Muro di cinta scrivevo così: “Una sera di marzo, poche settimane dopo il voto per le elezioni politiche del 2023, una signorina bionda annunciò con un messaggio video a social unificati, che era fatto divieto a chiunque, salvo specifiche deroghe concesse dall’autorità competente, di uscire dalle proprie case.”

Una profezia, forse. Di certo rovesciata alla luce della realtà odierna. Nella novella la scelta dell’isolamento era la denuncia contro una certa politica che desidera erigere muri di paura contro gli altri, sempre più alti, sempre contro più categorie, fino ad arrivare alla scelta estrema che ciascuno di propria sponte possa decidere di evitare tutti gli altri.

Oggi siamo dentro questo incubo. Ma non per scelta volontaria e neanche per obbligo di quella certa politica che, per caso o fortuna, un anno dopo non è più al potere. Siamo chiusi in casa perché un nemico vero, non costruito per esigenze di propaganda, un virus estraneo alla nostra specie, ci sta attaccando e ci sta decimando. E possiamo accorgerci come in realtà gli uomini sono animali sociali e l’isolamento lo rifiutano e lo esorcizzano inventando mille modi per restare comunque vicini agli altri.

I balconi d’Italia sono divenuti il palcoscenico collettivo dove insieme si è cantata la nostra appartenenza di popolo, si è applaudito il coraggio di chi quotidianamente sul fronte lotta per salvare le nostre vite. Non è un riflesso dovuto alla vita connessa da social. Piuttosto la inderogabile esigenza che ciascuno ha di dimostrare agli altri di essere vivo. Perché se non c’è l’altro che ci riconosce non ha senso la vita.

Da questa storia comunque vada ne usciremo diversi, di certo vaccinati contro l’idea che gli altri siano un pericolo, disgustati dall‘idea che la reclusione e l’isolamento siano una risposta possibile ad una vita ideale. Il vero pericolo non sono gli altri, ma i virus, biologici e ideologici, che ci possiedono e che possiamo trasmettere. Restiamo a casa, consapevoli che lo facciamo per proteggere noi e tutti gli altri, senza i quali non esisteremmo.