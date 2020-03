La Serie A entra nel vivo: la lotta a 3 per lo scudetto

Mai come quest’anno, la massima serie sembra un calderone di speranze, di sogni, di fallimenti e di delusione. La lotta Scudetto è avvincente, spettacolare, piena di colpi di scena, e in generale il livello della massima serie si è alzato.

Il tutto va ovviamente a vantaggio dello spettacolo: erano infatti anni che non si assisteva ad una lotta scudetto così serrata, con la Juve oramai abituata ad anestetizzare il campionato già a dicembre. Quest’anno, invece, c’è aria di ribaltoni: la Lazio e l’Inter, infatti, proseguono questo testa a testa ferrato con i bianconeri, minacciando di rubarle lo scettro a maggio.

La Lazio è la “prima incomoda” (o no?)

Partita in sordina, oggi la Lazio viene spesso etichettata come “prima” incomoda, a dispetto di ogni pronostico: i biancocelesti, infatti, inizialmente non erano fra i favoriti neppure nelle scommesse sul calcio riguardanti la prima classificata in Serie A. Ad oggi, però, proprio la squadra di Inzaghi ha conquistato l’attenzione di tutti, giocando un bellissimo calcio, fatto di gol e di collettivo, con un tenore come Immobile a concretizzare gli assist di Luis Alberto e Milinkovic.

Più che terza, la Lazio è prima incomoda. Scavalcando l’Inter e battendola in rimonta nello scontro diretto, con i gol del solito Ciro Immobile e di Milinkovic-Savic, la Lazio si ritrova con due punti sulla Juve. Ma a livello di morale pesa tantissimo, dopo la vittoria nello scontro diretto di ritorno (all’andata si era imposta l’Inter per 1-0).

L’Inter di Conte e la sua parabola

2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5: una tabella di marcia lontana da pretese di Scudetto. Un rendimento che, al di là del derby, ha visto la squadra di Conte incrociare una lieve parabola discendente, che l’ha via via spinta dal primo al terzo posto in classifica.

La Champions è comunque quasi in cassaforte, ma l’amaro in bocca per il vantaggio dilapidato nelle ultime settimane c’è, nonostante un parallelo rallentamento della Juve. E allora la situazione in casa interista è un po’ ambivalente: da un lato la classifica spiega che l’Inter è pienamente in corsa per lo scudetto, nonostante il rinvio del big match contro la Juventus e le polemiche. Dall’altro lato, però, non avendo giocato le ultime due partite in campionato, si comincia a perdere per strada qualche certezza.





E la Juventus?

Sulla Juventus ci sarebbe ben poco da dire perché, al di là di qualche punto perso, rimane comunque virtualmente in testa alla classifica. Sarri viene molto criticato, nonostante il passaggio del turno, per l’assenza del suo gioco spumeggiante. Sicuramente la sua Juve non è sempre divertente, ma efficace: la classifica lo conferma.