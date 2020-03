La sarta che produce mascherine per la farmacia: “Nobile gesto”

Anche a Petacciato, così come a Termoli e in altre zone del Molise, la solidarietà si tocca con mano e si vede in piccoli grandi gesti come la produzione artigianale di mascherine.

Fra coloro che si stanno impegnando in prima persona, anche una sarta del paese che da diversi giorni ha iniziato a produrre circa un centinaio di mascherine. Ha deciso di donarle gratuitamente alla farmacia Labrozzi di Petacciato, dove ognuno può richiederla.

A questa sarta dal cuore grande un messaggio speciale arrivato alla nostra redazione. “In questo momento di difficoltà nel quale molte persone compiono gesti concreti per aiutare il prossimo il tuo nobile gesto mi rende orgoglioso. Grazie mamma”.