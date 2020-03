TOMA: “ENTRIAMO NELLA FASE PIÙ DELICATA, MA CONTAGIO POTREBBE RALLENTARE”

“Il 26 marzo si è registrato il maggior numero nuovi positivi”, ma al tempo stesso in questi giorni “ci sono stati meno ricoveri”. Invece “nei prossimi 10-15 giorni potremmo avere un picco importante: è quanto prevede il modello elaborato dall’Asrem che si è dotata di un team di quattro esperti che sono riusciti a fare una previsione del contagio”.

Sono le parole del presidente della Regione Donato Toma durante l’informativa fornita questa mattina – 30 marzo – in Consiglio regionale convocato dal presidente Salvatore Micone e riunito in videoconferenza, modalità inedita ma resa obbligatoria dall’emergenza legata alla diffusione del covid-19 anche nella nostra regione.

Sono 132 i casi positivi sui 953 tamponi effettuati. 821 sono risultati negativi. 26 persone sono ricoverate in ospedale: 17 pazienti in Malattie infettive, 9 in Terapia intensiva. Il governatore lo ricorda leggendo il bollettino che l’azienda sanitaria regionale ha diramato ieri sera.

Nei prossimi giorni “il contagio potrebbe rallentare”, argomenta ancora il capo della Giunta regionale. Il merito sarebbe da attribuire alla diminuzione degli spostamenti e in modo particolare all’istituzione delle ‘zone rosse’: cinque comuni sono ‘blindati’, non si può né entrare né uscire. Parliamo di Venafro, Pozzilli, Riccia, Montenero di Bisaccia e Cercemaggiore.

LA RIORGANIZZAZIONE DEI POSTI LETTO

Nell’informativa resa al Consiglio regionale Donato Toma, oltre ad annunciare l’istituzione dell’Unità di crisi, si sofferma sulla querelle con i commissari: “In questa situazione di emergenza sono esautorati nelle loro funzioni”. Parole che poi verranno stigmatizzate dal consigliere Pd Facciolla.

Il governatore esplicita le quattro fasi previste nel piano di riorganizzazione dei posti letto stabilito dal commissario ad acta Giustini e comunicato all’Unità di crisi regionale. La prima fase prevede al Cardarelli 10 posti letto in Rianimazione: 3 in isolamento e 7 in non isolamento. Nove posti letto in Malattie Infettive (3 in isolamento, 6 in non isolamento).

Nella seconda fase vengono aggiunti 3 posti letto in Rianimazione, mentre si arriva a 12 posti letto in Malattie infettive “individuando reparti che potevano essere ampliati e accogliere ulteriori posti di Rianimazione e Malattie Infettive”. Nella terza fase viene impegnato anche il blocco operatorio, prevede altri sei posti di Rianimazione e al quinto piano del Cardarelli 16 posti di Malattie Infettive.

Infine il coinvolgimento dei privati nella quarta fase, ossia “quando sono esaurite le disponibilità di tutte le strutture pubbliche”. E quindi “vengono impegnate le strutture ospedaliere spoke di Termoli e Isernia, mentre le private accreditate vengono coinvolte per l’attivazione di ulteriori posti letto covid”. In realtà, esplicita Toma, “c’è anche una determina del dg Asrem che prevedeva coinvolgimento nella quarta fase delle strutture di cura intermedie: Larino, Venafro e credo anche di Agnone”. Quindi “penso che il piano del commissario debba essere integrato”.

Nel piano del commissario, al Gemelli Cattolica sono previsti 3 posti letto di terapia intensiva post operatoria e l’attivazione del reparto covid, oltre a 10 posti per la degenza ordinaria. Il Neuromed invece ha messo a disposizione 4 posti letto di terapia intensiva. “Villa Esther, Gea Medica di Isernia e Villa Maria di Campobasso hanno messo a disposizione posti letto no covid”, le dichiarazioni di Toma.

Nel dettaglio a Villa Esther sono previsti 11 posti letto di riabilitazione, 16 in Medicina, 10 posti in Chirurgia Generale. Alla Gea Medica 35 posti letto di Riabilitazione, mentre a Villa Maria 30 posti di Medicina e disponibilità della sala operatoria.

“E’ prevista un’attivazione progressiva, partendo dalla prima fase per arrivare alla quarta”, dice ancora il governatore.

I TAMPONI: “SE SERVE, AVREMO IL SUPPORTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO”

“Possiamo arrivare a processare 120 tamponi al giorno” scandisce il vertice di palazzo Vitale in Consiglio regionale. “In caso di maggiori necessità potremmo avvalerci dell’Istituto zooprofilattico che è in grado di processare i tamponi, come sta avvenendo in Abruzzo. Per adesso comunque ce la facciamo”.

TOMA: NESSUN RICOVERO DI PAZIENTI COVID A TERMOLI E ISERNIA

Una puntualizzazione sugli ospedali di Termoli e Isernia: “La direzione sanitaria non ha deciso di ricoverare lì i pazienti covid, ma ha disposto che le equipe infermieristica territoriale sono incaricate ad effettuare i prelievi per accertare il covid-19 in ambito extra ospedaliero presso le sedi individuate. Il personale di Isernia e Termoli viene formato”.

Quindi “partono delle squadre che effettuano tamponi che vengono processati a Campobasso, ma non ci sono ricoveri covid né a Isernia né a Termoli”

seguono aggiornamenti