Appena passato uno degli inverni più miti che si ricordino, ecco spuntare la neve. Gran parte del Molise si è svegliato coperto di coltre bianca questa mattina 24 marzo. Ampiamente annunciata dagli esperti di meteo, questa notte ha colpito la nostra regione una perturbazione che unita al brusco calo delle temperature ha provocato la caduta di fiocchi di neve.

Imbiancata Campobasso, come era prevedibile e dove per altro qualche fiocco era già caduto lunedì pomeriggio.

Ma la neve è arrivata anche nell’entroterra, sia nella zona trignina, da Palata e fino a Montenero di Bisaccia, così come nell’area fortorina e nei centri più grandi come Larino e Casacalenda, spingendosi fino al Basso Molise, con un leggero manto bianco a Ururi.

Soltanto tanto vento invece sulla costa, dove ieri notte qualche timido fiocco era comparso ma non ha resistito alle folate fortissime.

Chiaramente i disagi potrebbero essere provocati dalla presenza di neve sulle strade e quindi per la pericolosità del transito, ma va considerato che a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria da coronavirus non dovrebbero essere molti a mettersi in strada, a parte chi deve andare necessariamente al lavoro o ha necessità di salute. In azione sulle arterie stradali i mezzi spazzaneve e spargisale e al momento non si segnalano disagi.

C’è timore invece per i raccolti, già messi a dura prova dalla siccità di un inverno mai così mite. Questa gelata potrebbe essere il colpo di grazia per l’agricoltura locale.

Inoltre le previsioni annunciano possibili altri precipitazioni, anche nevose, nelle prossime ore.