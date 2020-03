La mappa del contagio, salgono numeri e paesi coinvolti nei nuovi casi. Non ci sono operatori sanitari

Sale a 96 il numero dei contagiati da covid-19 in Molise. Questa mattina nuovi 9 casi dopo i 16 della casa di riposo di Cercemaggiore, 13 pazienti e 3 operatori. In mattinata riunione urgente tra vertici regione e Asrem per fare il punto.

Dei nuovi casi due sono della provincia di Isernia, legati al cluster di Filignano del neurochirurgo, 3 di Montagano, 2 a Campobasso, 1 a Petacciato e un altro nella provincia di Campobasso. Non ci sono operatori sanitari.

Su 30 tamponi processati in mattinata dunque ci sono 9 positivi: “Sette sono in isolamento domiciliare e due invece ricoverati nel reparto di malattie infettive del Cardarelli” ha precisato il direttore generale Oreste Florenzano. Finora sono stati 660 i tamponi processati e lo scenario nell’Hub Covid (il Cardarelli) è il seguente: 16 posti letto occupati in infettive e 8 in terapia intensiva.

Sono 54 i pazienti in isolamento domiciliare, ai quali si devono aggiungere i 9 pazienti del Neuromed che si trovano in isolamento nell’istituto di Pozzilli.