La geografia del contagio: Termoli la più colpita, casi in molti paesi

Fino a pochi giorni fa faceva notizia anche sui media nazionali come Isernia fosse l’unica provincia senza contagi. Dato che per la verità era errato, dato che l’89enne di Sesto Campano morto allo Spallanzani per altre gravi patologie, era comunque un residente della provincia pentra, sebbene non curato in Molise ma nel Lazio.

Dopo pochi giorni la geografia del contagio da coronavirus in Molise è stata stravolta. Non sono Isernia non è più ‘immune’, ma addirittura fa registrare un incremento preoccupante di casi, a cominciare dai 9 pazienti Neuromed (4 dei quali molisani) che hanno contratto il virus. Sempre in provincia di Isernia c’è stato un caso a Monteroduni, e purtroppo è uno dei cotnagi che ha poi portato alla morte.

Ma è Termoli purtroppo ad avere per ora il primato regionale dei positivi al Covid-19. Sono ben 16, almeno al mattino di sabato 21 marzo. C’era il cosiddetto cluster della gita in Trentino, comitiva di termolesi che nell’ultima settimana di febbraio è stata in settimana bianca. È in quei giorni che il virus ha fatto i primi contagi, nonché una vittima lunedì scorso.

Ma da qualche giorno purtroppo a Termoli c’è anche una possibile altra fonte di contagio, quella che ha portato al decesso di un altro anziano e ad altri casi di positività che al momento non paiono legati a quelli del primo cluster, il che è preoccupante.

C’è inoltre il cosiddetto ‘primo cluster’, quello di Montenero di Bisaccia, dove i contagi sono sei, a cominciare dalla paziente 1, una donna di 60 anni. Dopo i primi tre casi, a inizio marzo, altri tre sono venuti fuori a diversi giorni di distanza, spingendo il presidente Toma a dichiarare la zona rossa per l’intero comune.

Stesso provvedimento adottato da Riccia, cluster ben più recente e che ha coinvolto anche operatori locali del 118. Anche qui il numero degli infetti è cresciuto a dismisura negli ultimi giorni.

Direttamente collegato al cluster di Riccia c’è parte del contagio di Campobasso, dove finora sono stati registrati meno casi rispetto a Termoli. Purtroppo la positività di operatori 118 tocca anche altre realtà, come quella della postazione di Bojano. Nelle ultime ore stanno venendo fuori poi casi in altri paesi che finora non erano stati toccati, come Baranello e Cercemaggiore, mentre c’è il forte timore di un contagio a Campomarino.